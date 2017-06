Singen Singens Liberale geben dem Ortsvereinsvorstand 100 Prozent

FDP startet mit bewährtem Führungsteam in den Bundestagswahlkampf. Kandidat Tassilo Richter fordert bundeseinheitliche Bildungsstandards und den Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Große Einigkeit hat die kleine Truppe liberaler Kommunalpolitiker zur Hauptversammlung der FDP im Restaurant goldene Kugel versprüht. Insgesamt neun Parteimitglieder haben sich versammelt. "Aber wir sind beschlussfähig", begrüßte die alte und neue Ortsvereinsvorsitzende Kirstin Brößke die Parteifreunde, die sie größtenteils aus der Vorstandsarbeit kennt. Mit Richard Lorenz und Carolin Schmidt konnte sie aber auch zwei von insgesamt neun Neumitgliedern des vergangenen Jahres begrüßen. Mindestens sieben Mitglieder seien nötig, um satzungsgemäß Beschlüsse fassen zu können.



Bei den Vorstandswahlen war es aber nahezu einerlei, wie viele Stimmen abgegeben wurden, denn alle Vorstandsmitglieder erhielten hundertprozentige Zustimmung: Kirstin Brößke wird weiter mit Stellvertreter Peter Hänssler, Schriftführerin Christine Waibel, Kassier Ingomar Kohl-Quabeck und den Beisitzern Johannes Danassis, Volker Mußgnug und Christine Jud den Ortsverein führen. Dass der für den anstehenden Bundestagswahlkampf gerüstet ist, hat Kassierer Kohl-Quabeck vorgerechnet: Knapp 7500 Euro lagern in der Kasse. Brößke skizzierte die Aktivitäten der FDP, vom Einsatz für das Cano-Einkaufszentrum bis zum Besuch im Singener Hotel Lamm. Für die Zukunft gelte es, die Fußgängerzone autofrei zu bekommen und die Nahversorgung in der Nordstadt zu verbessern. "Aber ohne die vorhandenen Strukturen mit Nahkauf und Norma zu beschädigen", betonte die Vorsitzende.

FDP-Bundestagskandidat Tassilo Richter nutze die Gelegenheit, sich und sein liberales Wahlprogramm vorzustellen: Die Themen Bildung und Digitalisierung rückte der gebürtige Herborner in den Mittelpunkt. Seit acht Jahren arbeitet er in Singen, inzwischen ist er mit Frau und zweijährigem Sohn im Stadtteil Hausen heimisch geworden. Als Ziel gibt er bundeseinheitliche Bildungsstandards vor und fordert den Ausbau der digitalen Infrastruktur, ohne den Datenschutz zu vergessen. "So etwas wie der Bundestrojaner ist doch eine Riesensauerei", schimpft Richter bei den Liberalen.