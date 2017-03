Singen Singens Kremationsofen hat sich ausgebrannt

Die Stadt will das Millionenprojekt beschleunigen und spart dabei noch 160 000 Euro. Der Gemeinderat hat die Mittel frei für einen Neubau freigegeben.

Man kann dem städtischen Gebäudemanagement in diesem Jahr nicht unterstellen, dass es sich langweilen würde. Zahlreiche Millionenprojekte sind 2017 zu stemmen. Eines davon sind die Anschaffung eines neuen Kremationsofens sowie der Bau eines entsprechenden Gebäudes. Christian Kezic, drückt dennoch aufs Tempo. Der Chef der Abteilung hat festgestellt, dass die Stadt 160 000 Euro sparen kann, wenn sie das Friedhofsprojekt vorzieht und den Umbau der Pestalozzischule, etwas verschiebt. Da die Schule ohnehin noch bis zum Schuljahresende in Betrieb ist und erst danach für eine Kindertageseinrichtung hergerichtet wird, würden die veranschlagten Finanzmittel dafür bis zum Jahresende gar nicht vollständig verbraucht werden können, lässt Kezic den Gemeinderat wissen. Der Kremationsofen hingegen ist praktisch am Ende und müsste, um bis zur Inbetriebnahme des neuen Ofens genutzt zu werden, noch einmal neu ausgemauert werden. Dabei entstehen eben 160 000 Euro an Kosten, die die Stadt sparen könnte, wenn sie den neuen Ofen früher anschaffen würde.

Die Entscheidung ist längst gefallen. Im November 2016 hatte der Gemeinderat dem Neubau eines Gas-Kremationsofens bereits zugestimmt. Rund 500 000 Euro Planungskosten sind im laufenden Haushaltsplan 2017 vorgesehen. Doch der Ofen kostet mit dem neu zu bauenden Gebäude insgesamt 1,5 Millionen Euro.

In der Gemeinderatssitzung ging es am Dienstagabend darum, Finanzierungsmittel umzuschichten, um den Auftrag für den neuen Gas-Kremationsofen früher erteilen zu können. "In zwei bis drei Wochen möchten wir den Auftrag verschicken", sagt Kezic. "Die Herstellerfirma braucht 20 Wochen, um den Ofen für Singen zu bauen und weitere 20 Wochen, um ihn zu installieren." Ausgeklügelt seien die Filter- und die Steuerungstechnik. Der Aufbau dauert auch deshalb so lange, weil die Teile, wie zum Beispiel 20 Tonnen Schamottsteine durch die kleine Gebäudeöffnung transportiert werden müssen.

Dem Leiter der Friedhofsverwaltung, Christian Junghans, kann die Eile nur recht sein, nimmt doch die Zahl der Feuerbestattungen ständig zu. Seit 2005 hat sich die Zahl verdreifacht. 2015 fanden in Singen knapp 2000 Einäscherungen statt. Als der Ofen in den 1960er Jahren gebaut wurde, war er für fünf Verbrennungen am Tag ausgelegt. Heute sind es durchschnittlich zehn am Tag. "Der Elektroofen ist nicht mehr zeitgemäß", sagt Christian Junghans. "Die modernen Öfen verbrennen idealerweise mit 850 bis 900 Grad. Der alte erreicht im Laufe des Tages bis zu 1400 Grad." Das führe dazu, dass der Sarg sich schon beim Reinschieben entzündet und Rauch entwickle. Bei den modernen Öfen entzünde sich der Sarg erst, wenn der Ofen geschlossen ist.

Etwa alle zwei Jahre musste der alte Ofen mit neuen Schamottsteinen ausgekleidet werden. Nach etwa 4000 Kremationen ist eine kleine Ausmauerung für 82 000 Euro fällig (zuletzt im Frühjahr 2016); nach 8000 Kremationen muss der Ofen total ausgemauert werden. Das kostet 160 000 Euro. Der neue Ofen muss erst nach 20 000 Kremierungen ausgemauert werden. Im Singener Krematorium werden viele Verstorbene aus dem ganzen Hegau eingeäschert. Weil der Wunsch nach dieser Bestattungsform zunimmt, haben sich die Kremationen so stark erhöht. "Um herauszufinden, welcher Verbrennungsofen für den Singener Waldfriedhof am geeignetsten ist, hat die Abteilung Haustechnik die Modelle der vier relevanten Hersteller bei Betreibern angeschaut", erklärt Christian Kezic.

Für den Singener Gemeinderat war die Zustimmung zur Verschiebung der Finanzmittel am Dienstag nur noch eine Formsache. Einstimmig billigten die Mitglieder den Antrag der Verwaltung, so dass der Auftragsvergabe jetzt nichts mehr im Weg steht.

Praktische Umsetzung

Der über 40 Jahre alte Kremationsofen am Waldfriedhof wurde mehrfach weitreichend erneuert. Er wird elektrisch betrieben und war auf weniger Einäscherungen ausgelegt. Der neue Kremationsofen wird mit Gas befeuert. Alleine der Ofen wird rund 850 000 Euro kosten. Dazu kommt das Gebäude. Aufenthalts- und Umkleideräume müssen dem Gebäude für den neuen Ofen weichen. Während der Bauphase wird der alte Ofen weiter betrieben. Die nächsten Krematorien befinden sich in Konstanz und Tuttlingen. (gtr)