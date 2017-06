Singen Singens Ermittler sind sehr erfolgreich

Aufklärungsquote des Polizeireviers liegt auf Top-Niveau. Sorge macht die wachsende Gewaltbereitschaft.

Immer öfter enden Auseinandersetzung in Gewalt. Das machen die Zahlen der Kriminalstatistik für das Singener Polizeirevier deutlich. "In Singen ist ordentlich was los", bilanziert Stephanie Clauß. Seit vergangenen Herbst ist sie Chefin im Revier an der Julius-Bührer-Straße und hat jetzt erstmals die Zahlen präsentiert. Erschreckend sei ganz besonders eine Entwicklung: In zunehmendem Maße würden die Rettungskräfte selbst zum Ziel der Angriffe. "Im Rausch verlieren manche Menschen die Freund-Feind-Kennung und verletzen nicht nur Polizeibeamte, sondern auch Sanitäter oder Feuerwehrleute, die eigentlich nur helfen wollen", beschreibt die Chefin der Singener Sicherheitsbehörde. Innerhalb der Polizei werde deshalb viel Wert auf Schulungen gelegt, um Eskalationen zu vermeiden. Auch die so genannten Body-Cams – kleine Videokameras an den Polizisten, die das Geschehen aufzeichnen – könnten helfen. "Manchmal kann schon der Hinweis auf die Kameras reichen, um Aggressive zu beruhigen", glaubt Clauß. Oft genügt aber auch dies nicht, da Berauschte ihre Wahrnehmung nicht mehr kontrollieren könnten. Einerseits ist sie durchaus besorgt, denn Gewalt gilt es zu bekämpfen. Andererseits blickt sie auch zuversichtlich in die Statistik. Die zeigt nämlich auch: Wer wegen Körperverletzung angezeigt wird, hat kaum eine Chance, dem Gesetz zu entkommen. Bei über 93 Prozent liegt die Aufklärungsquote. Wichtig sei dann, dass die Gerichte das Problemfeld ernst nehmen.

Im Rausch noch aggressiver

Auch im statistischen Mittel kann Clauß mit der Arbeit ihrer Kollegen zufrieden sein. Über 70 Prozent der Fälle, die im Singener Revier zur Anzeige gebracht werden, können auch aufgeklärt werden. Schlechte Karten haben beispielsweise Ladendiebe in der Stadt. Zwar würden immer mehr Versuche unternommen, fast immer endeten die jedoch vor Gericht. "Wir kennen unsere Pappenheimer", erklärt Clauß den Ermittlungserfolg. Daran beteiligt seien aber auch die vielen aufmerksamen Ladendetektive. Mehrere Faktoren macht die Polizei-Chefin für das gute Ergebnis verantwortlich: Eine hohe Polizeipräsenz in der Stadt, die auch dazu führe, dass die Ordnungshüter häufig schnell am Tatort seien. Eine wachsende Vernetzung der Polizei im Präsidiumsbereich und darüber hinaus und nicht zuletzt die konsequente Spezialisierung der Ermittlungsteams. "Und natürlich hilft uns die große Erfahrung unserer Polizei", erklärt sie. Dies schlage sich auch in einer besonders hohen Aufklärungsquote im Bereich der Rauschgiftkriminalität nieder. Mit 98,7 Prozent wird nahezu jeder Fall gelöst. "Das ist die klassische Holkriminalität. Da können wir durch aktive Arbeit viel erreichen", betont Clauß, dass die singener Polizei darauf ein besonderes Augenmerk richtet, da gerade angesichts der laufenden Legalisierungsdebatte ein deutlicher Anstieg bei unter 21-Jährigen zu beobachten sei. Ein Phänomen, das auch SPD-Ratsvertreter und Berufsschullehrer Hans-Peter Storz beobachtet hat. "Die Präventionsarbeit sollte gestärkt werden", fordert er. Clauß sieht die Bemühungen durchaus auf dem richtigen Kurs, wünscht sich aber gerade im schulischen Bereich einen früheren Einstig in die Präventionsarbeit.

Prävention wäre auch im Bereich der Fahrraddiebstähle wichtig. Um die Ermittlungsarbeit zu unterstützen, rät sie Besitzern, ihr Rad codieren zu lassen. So könne bewiesen werden, wer Eigentümer ist. Und noch einen Tipp hat sie: Das Rad anzuschließen reduziere die Diebstahlsgefahr erheblich.

Die nackten Zahlen