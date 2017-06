vor 18 Stunden Gudrun Trautmann Singen Singenerin gelang Schnappschuss von Helmut Kohl

Die Singenerin Lydia Klopfer hat sich mit ihrer Kamera schon immer in die vorderste Fotografenfront getraut. So auch bei einem Besuch in Straßburg, wo sie den jüngst verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl erwischte.