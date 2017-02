Singener wegen versuchter Vergewaltigung in Wien festgenommen

Der 48-Jährige war in Deutschland wegen Missbrauchs Minderjähriger bereits lange Jahre in Haft gewesen. Nun haben österreichische Beamte, die ihn beobachteten, ihn bei einem Treffen mit einem 14-Jährigen in einem Hotel festnehmen können, bevor es zu Übergriffen kam

Singen/Wien – Ein 48-jähriger Mann aus Singen ist in Wien wegen versuchten sexuellen Missbrauchs an einem Minderjährigen festgenommen worden, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Bevor der Mann übergriffig werden konnte, sei er in einem Hotel in Wien festgenommen worden, in das er einen 14-jährigen Jungen gelockt hatte. Der Verdächtige sei in sozialen Netzwerken aktiv gewesen und habe Minderjährige kontaktiert.

Der mutmaßliche Täter ist im Kreis Konstanz kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann habe eine mehrjährige Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs verbüßt, so die Bestätigung durch Polizei und Staatsanwaltschaft. Nach dem Haftende wurde er unter Führungsaufsicht gestellt, berichtet Bernd Schmidt, Sprecher der Polizei Konstanz, danach wurde er zur polizeilichen Beobachtung ausgeschrieben. Sobald eine Person, die unter Beobachtung steht, von der Polizei kontrolliert wird, gleichgültig, in welchem Zusammenhang, bekommt die ausschreibende Behörde eine Mitteilung. So wird etwa der Reiseweg eines möglichen Straftäters erkennbar. Im Fall des mutmaßlichen Täters aus Singen führte dies dazu, dass die deutschen Behörden den österreichischen meldeten, dass der Mann in Österreich unterwegs sei. Die darauf folgende Überwachung habe zur Festnahme des Mannes geführt.

Vorgeworfen wird ihm nun versuchte Vergewaltigung, wie Irina Steirer, Pressesprecherin der Polizei in Wien, berichtet. Kurz vor der Verhaftung habe man ihn beobachtet, und dadurch die Kontaktaufnahme mit dem Jungen mitverfolgen können, bevor die Beamten den Mann festnahmen, noch bevor er den Jungen schädigen konnte. Sechs weitere Fälle in Österreich seien bekannt, bei denen der Mann Kontakt mit Jungen in sozialen Netzwerken aufnahm, mehrere davon in Oberösterreich. Die Ermittlungen zu diesen Fällen seien noch im Gange, sagt Irina Steirer. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Die Wiener Polizei wandte sich an die Öffentlichkeit und veröffentlichte auch ein Foto. Damit werden nun mögliche weitere Opfer, die der Mann über soziale Netzwerke kontaktierte gesucht.