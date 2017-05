Singen Singener bekennen Farbe zum Tag des Grundgesetzes

Rund 100 Demokraten haben sich zum heutigen Tag des Grundgesetzes am Hauser-Brunnen in der Fußgängerzone versammelt, um für die freiheitliche Grundordnung einzustehen.

Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften und Sozialverbänden haben die Bevölkerung aufgerufen, Farbe zu bekennen. Neben Singen haben sich auch die Städte Aalen, Heilbronn, Ulm, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg und Stuttgart an der Aktion in Baden-Württemberg beteiligt. "Nach dem Anschlag in Manchester wollen wir ein zeichen gegen Hass setzen und für Freiheit eintretten", erklärt Singens OB Bernd Häusler. "Wir sind Manchester", formulierten die Teilnehmer in einzelnen Buchstaben ihre Anteilnahme. "In diesen Zeiten ist es entscheidend, für die Demokratie einzustehen", betonte Gewerkschafter Heinrich Holl vor dem Publikum am Hauser-Brunnen. Für Passanten gab es das Grundgesetz in verschiedenen Sprachen zum Mitnehmen.