Singen Singener Visionäre suchen nach neuen Lebensformen

Interessengemeinschaft plant postfamiliäres Wohnen und begibt sich damit auf eine Gratwanderung zwischen Utopie und Machbarkeit

In raschen Schritten bewegt sich die Singener Einwohnerzahl auf die 50 000er-Marke zu. Bezahlbarer Wohnraum wird knapp. Zwar entstehen in den nächsten drei Jahren mehrere Hundert Wohnungen in der Kernstadt; die ständige Ausweitung des individuellen Wohnraums ist aber nach Ansicht einer Singener Interessengruppe nicht zukunftsfähig. Seit etwa eineinhalb Jahren beschäftigt sie sich deshalb mit neuen Formen des menschlichen Zusammenlebens. Unter dem Leitsatz "Lebenswert – Leben und Arbeiten in Singen" hat der Architekt Achim Achatz eine Bürgerbewegung initiiert, deren Ideen langsam konkrete Gestalt annehmen.

Neu ist die Auseinandersetzung mit modernen Lebensformen nicht. Ob Mehrgenerationenhaus oder Alters-WG à la Henning Scherf: Die Suche nach Alternativen zum Pflegeheim, zur reinen Schlafsiedlung und zu großen Einfamilienhäusern begann schon vor Jahrzehnten. In vielen Städten – so auch in Konstanz auf den Christiani-Wiesen – entstehen Genossenschaften, die die Stadt der Zukunft planen. 20 Kommunen erhalten Fördermittel vom Bund, weil sie sich auf die Suche nach einem tragfähigen Konzept für zukünftiges Wohnen machen.

Unabhängig von Fördertöpfen beschäftigt sich Achim Achatz schon seit Jahren mit dieser Frage. Dass er Visionär ist, hat er als Gründungsmitglied der Singener Bürgerfirma Solarcomplex bewiesen, die sich mit der Nutzung alternativer Energieformen freigeschwommen hat. Seine neue Lebensaufgabe sieht Achatz jetzt in der Entwicklung neuer Lebensformen, in denen alle Generationen, alle Schichten mit kleinem und mittlerem Gewerbe vermischt werden können. Seine Gedanken hat Achatz in seinem "Manifest für das postfamiliäre Wohnen" zusammengefasst. Grundlage ist die Feststellung, dass es immer weniger Familien gibt, dafür aber völlig neue Formen des Zusammenlebens. Mit ihm beschäftigen sich nicht nur die beiden Architekturstudenten Daniel Achatz und Michael Kolb mit neuen Lebensformen, sondern eine Gruppe von 57 Bürgern, Verwaltungsleuten, Wissenschaftlern und Sozialverbandsvertretern.

Unterhält man sich mit Achatz, so entsteht zunächst der Eindruck, dass es sich um eine Utopie handelt. Doch die Gruppe ist schon weiter, wie sich bei einem der zahlreichen Treffen im Singener Rathaus zeigte. Aufgeteilt in mehrere Themengebiete, versuchen die Teilnehmer konkrete Regeln für das Zusammenleben einer sehr heterogenen Bewohnerschaft aufzustellen. Zum Beispiel für die Selbstverpflichtung einer neuen Bescheidenheit. 25 Quadratmeter Wohnraum sollen jedem Bewohner zu einem sozialverträglichen Preis zur Verfügung stehen. Wer mehr Fläche beziehen möchte, soll für alle zusätzlichen Quadratmeter einen höheren Mietpreis bezahlen. Waschmaschinen, Autos, Werkzeuge können gemeinsam genutzt werden. Gleiches gilt für Gemeinschaftsräume, Küchen oder ein Werkräume. Moderiert wird die Diskussion von Bürgermeisterin Ute Seifried.

Auch Oberbürgermeister Bernd Häusler hat den Prozess unterstützt, indem er der Gruppe den externen Stadtplaner Alexander Grünenwald zur Seite gestellt hat. Er sollte der Gruppe helfen, das "Singener Modell" zu entwickeln, in dem auch Leben und Arbeiten wieder zusammengeführt werden. Herausgekommen ist eine lange Liste an Aufgaben und Themen, die jetzt in ein Regelwerk gegossen werden.

"Ende Mai", so Achatz, soll das Konzept mit einem Vorschlag für die Rechtsform stehen. Dann will er vor den Gemeinderat treten. Mehrer Hundert Menschen sollen in dem Quartier eine Heimat finden, sich begegnen, sich gegenseitig helfen, gemeinsam feiern und so auch im Alter am Leben teilhaben. Voraussetzung sind eine ähnliche Gesinnung, Offenheit und Toleranz.

In zwei bis drei Jahren könne mit dem Bau begonnen werden, hofft der Singener Architekt. Der Schönheitsfehler: Es fehlt noch das Grundstück. In diesem Punkt ist Konstanz schon weiter.

Der Weg zum Singener Modell

Unter dem Motto "Lebenswert" ist eine Singener Gruppe um den Architekten Achim Achatz angetreten, um ein Modell des zukünftigen Zusammenlebens zu entwickeln, das sie in Singen realisieren will. Es ist die Abkehr vom Individualismus