Singen Singener Vesperkirche: Jetzt kommen die Anpacker in die Lutherkirche

Mitarbeiter des Singener Bauhofs arbeiten für die Vesperkirche. Die Lutherkirche wird zum Gasthaus am Weg. Dafür müssen schwere Kirchenbänke ausgebaut werden.

Bevor die zweite Singener Vesperkirche am Sonntag, 15. Januar, startet und die Lutherkirche für zwei Wochen zum Gasthaus am Weg wird, muss erst einmal Platz geschaffen werden. Das heißt, die Kirchenbänke müssen raus. Aufgrund des großen Zuspruchs bei der ersten Vesperkirche im vergangenen Jahr soll das Platzangebot nun erweitert werden. Diesmal sollen nicht nur die Bänke auf einer Seite im Kirchenraum ausgebaut werden, sondern alle 26 Kirchenbänke. Diese Aufgabe bringt einige Herausforderungen mit sich. Auch in diesem Jahr werden die Bauhof-Mitarbeitern der Stadt wieder kräftig anpacken.

Die ganze Aktion ist selbst für versierte Fachleute nicht alltäglich. Immerhin sind die Bänke jeweils fünf Meter lang und haben ein Gewicht von zirka 90 bis 100 Kilogramm. Andrea Fink ist voll des Lobes für die Mitarbeiter der Abteilung Handwerkerdienste, die bereits bei der Vesperkirche 2016 durch ausgezeichnete Arbeit und großes Engagement auffielen. "Alle arbeiten hart und keiner schaut auf die Uhr. Das ist eine ganz tolle Leistung", stellt die Pfarrerin der Luthergemeinde fest.

Während im Vorjahr ein vierköpfiges Team vor Ort war, werden für die bevorstehende Aktion mit mehr Bänken auch mehr Arbeitskräfte gebraucht. Voraussichtlich sechs bis acht Männer sollen zum Einsatz kommen, erklärt Armin Fetscher. "Am 9. Januar beginnen wir mit dem Ausbau der Kirchenbänke", sagt der Abteilungsleiter. Dann würden die Bänke nach und nach – jeweils sechs haben auf der Ladefläche eines Lastwagens Platz – in die Markuskirche gebracht. Dort werden sie für die zwei Vesperkirchenwochen vorübergehend gelagert. Dabei müsse mit den Kirchenbänken sorgsam umgegangen werden, da das Holz sehr trocken sei, betont Armin Fetscher.

Zur Abteilung gehören Handwerker unterschiedlicher Gewerke. Die meisten arbeiten seit zirka 15 Jahren zusammen. Der gute Teamgeist zeigt sich auch in der Gesprächsrunde mit dem SÜDKURIER. Für die Vesperkirche sind Michael Hildebrand (Schreiner), Stefan Britsch (Zimmermann), Rolf Barmet (Schlosser), Herbert Homburger (Elektriker), Thomas Zimmermann (Schlosser), Domenik Mayer (Schreiner), Reinhold Gaupp (Maurer) und Klaus Berktold (Schreiner) mehrere Tage im Einsatz. Alle hoffen auf trockenes Wetter, da die Abteilung für den Winterdienst in der Stadt zuständig ist. Bei Schnee werde der Einsatz zur Herausfoderung, sind sich die Männer einig. Dann kämen noch frühmorgendliche Schneeräumfahrten hinzu.

Nachdem sich das Beladen des Lastwagens mit den Kirchenbänken beim ersten Mal sehr mühsam gestaltet habe, soll dies nun durch Einsatz eines Radladers erleichtert werden. Wenn die Kirche leer ist, wird der dafür zugeschnittene Filzteppich zum Schutz des Kirchenbodens ausgelegt. Danach kümmern sich die Handwerker um die Ausstattung: Tische und rund 140 Stühle werden vom Hegau-Gymnasium sowie Bierzelt-Garnituren von der Haldenwangschule geholt.

Wenn die Vesperkirche zu Ende ist, läuft der ganze Prozess in umgekehrter Reihenfolge ab bis alle Kirchenbänke wieder in der Lutherkirche stehen. Die Erfahrungen vom Vorjahr seien für alle Beteiligten hilfreich. "Diesmal können wir gelassener an die Sache herangehen", ist Stefan Britsch überzeugt. Dennoch bleibt es harte Arbeit, die von den Handwerkern jedoch gerne in Kauf genommen wird – vor allem, da der Aufwand nicht umsonst war. "Wir fanden es gut, dass so viele Besucher kamen. Die Vesperkirche ist eine tolle Aktion!", stellt Michael Hildebrand fest.

300 Essen täglich will die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zusammen mit der Singener Tafel für je einen Euro servieren. Die Vesperkirche will Menschen aller Bevölkerungsschichten an einen Tisch bringen.

Vielfältige Einsätze

Die Handwerker vom städtischen Bauhof haben nicht nur bei der Vesperkirche mit schweren Gegenständen zu tun. Sie sind bei verschiedenen Veranstaltungen in Singen, wie dem Stadtfest, beim Halbmarathon, Burgfest oder in der Fasnacht Fasnacht, für den Auf- und Abbau von Bühnen, Straßensperrungen, Verkehrszeichen und dergleichen mehr zuständig. Die Arbeit der Fachleute erfordert jede Menge Kraft, aber auch Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten – mit Einsätzen frühmorgens, spätabends oder an Wochenenden. Dies gilt ebenso für die 24-Stunden-Rufbereitschaft sowie für den Winterdienst, der zu den vielfältigen Aufgaben der Abteilung gehört (zöl)