Singen Singener Tafel lädt zum Weihnachtsessen ein

Die Singener Tafel lädt einsame Menschen mit wenig Geld wieder zum Weihnachtsessen am Heiligabend ein. Christen und Muslime engagieren sich dabei gemeinsam.

Am Heiligabend gedenken Christen vieler Konfessionen in der Welt der Geburt Christi. Der Abend wird als besinnliches Fest meist im engsten Familienkreis gefeiert. Aber viele Menschen sind allein, so wie Viktoria. Sie ist 74 Jahre alt und Witwe, sie sagt: "Was soll ich allein zu Hause?" Lächelnd fügt sie hinzu: "Ich komme in die Tafel, da habe ich Gesellschaft, und mir gefällt es hier. Und Heiligabend ist es besonders schön."

Die Singener Tafel lädt auch dieses Jahr wieder alleinstehende und einsame Menschen mit wenig Geld am Heiligabend in das Restaurant am Heinrich-Weber-Platz. "Wir stellen die Tische um, damit mehr Leute Platz finden", weiß Udo Engelhardt aus den vergangenen Jahren, dass alle Plätze belegt waren. "Sollten mehr Besucher kommen, werden wir auch die noch unterbringen." bis zu 50 Gäste könne man unterbringen. Das Weihnachtsmenü mit mehreren Gängen spendet wie seit Jahren schon komplett eine Singener Metzgerei.

"Wir haben großes Glück, dass unter unseren Mitarbeitern Muslime und orthodoxe Christen sind, die hier die Tische festlich decken und das angelieferte Essen servieren", sagt Engelhardt. Es gibt vorgelesene Geschichten und gemeinsame Lieder. Acht Mitarbeiter werden im Einsatz sein, unter ihnen Dalal El Bachir, die aus Ägypten stammt. "Für uns Muslime zählt der Ramadan. Wenn der zu Ende ist, ist das für uns wie Weihnachten", verrät sie schmunzelnd. Doris Simon von der Tafel kommt an diesem Tag sogar sehr gern: "Hier habe ich nette Leute um mich rum, was kann man sich Schöneres wünschen?" Ute Knopf ist seit sieben Jahren dabei, sie sagt: "Unsere Kunden sind sehr dankbar, dass sie auch am Heiligabend zusammensein können." Jeder, der kommen möchte, sei eingeladen. Das Weihnachtsessen ist kostenlos.

lädt die Singener Tafel von 13 bis 16 Uhr in das Tafel-Restaurant am Heinrich-Weber-Platz ein. Um Anmeldungen wird gebeten: Telefon (0 77 31) 18 33 10