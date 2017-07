Singen Singener Stadtteil Beuren feiert Spatenstich für neue Mehrzweckhalle

Nach dreißigjähriger Wartezeit wird ein Wunsch Wirklichkeit: Stadt Singen investiert Millionen in das neue Gemeindezentrum in Beuren.

Die Freude ist riesig im Dorf. Knapp 30 Jahre haben die Bewohner im Singener Stadtteil Beuren auf die Verwirklichung eines großen Traums gewartet: Den Bau einer neuen Mehrzweckhalle. Jetzt endlich soll der Wunsch Wirklichkeit werden. Am Ortsrand sind Bürger, Ortschaftsräte, Rats- und Vereinsvertreter zusammen gekommen, um mit einem Spatenstich den offiziellen Baustart zu markieren. "Bis hierher war es ein langer und mühevoller Weg", betonte Beurens amtierender Ortsvorsteher Wolfgang Werkmeister und erinnerte an die großen Etappen und vielen Enttäuschungen. Insgesamt vier Oberbürgermeister waren mit den Planungen beschäftigt – von Friedhelm Möhrle über Andreas Renner bis zu Oliver Ehret und nun noch Bernd Häusler. Immer wieder wurde das Projekt in Angriff genommen – und immer wieder auf die lange Bank geschoben. 1998 scheiterte die damalige Planung des Architekten Ulrich Mangold an der klammen Haushaltslage, 2010 wurde die neue Planung des Architekturbüros Wintter und Wintter aufgrund der nächsten Finanzkrise gestoppt. "Als jetzt die Kostenfrage der Tiefgarage am Herz-Jesu-Platz aufkam, wurde der Ortsvorsteher wieder nervös", verriet Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. Dies sei jedoch unbegründet gewesen. "Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt", betonte Häusler. Dennoch war der Prozess eine harte Geduldsprobe und viele im Ort hatten die Hoffnung bereits aufgegeben.

Dass sich Geduld manchmal auch positiv auswirke, gab CDU-Fraktionssprecherin Veronika Netzhammer am Rande der Veranstaltung zu Protokoll. Seit 1990 wirkt sie als Gemeinderätin und hat das verworrene Verfahren fast von Anfang an verfolgt: Mit den Jahren hätte das Projekt stetig verfeinert und den Bedürfnissen der Beurener Nutzer und Nachbarn angepasst werden können. Rückblickend sei auch die Standortfrage besser gelöst worden. Statt einer Halle im Ortskern, entsteht nun das neue Gemeindezentrum am Ortsrand. Die letzte Optimierung galt dem Lärmschutz. "Wir haben das Gebäude um 180 Grad gedreht, um die Parkplätze von der Wohnbebauung abzuwenden", erläutert Planer Konstantin Wintter.

Die Beurener sind begeistert. "Ich freu mich. Jetzt bekommen wir das Optimum", zeigte sich Beurens ehemaliger Ortsvorsteher Adolf Oexle hochzufrieden, dass er den historischen Tag noch miterleben durfte. Unablässig hat er sich für das Projekt eingesetzt. Es sei in all den Jahren nicht immer einfach gewesen, die Aktiven der Vereine zu bremsen, erzählt er. "Meine Sorge war, dass eine Notlösung am Ende zur Lösung wird", warnte er beständig vor zu viel Eigeninitiative. Die Konzentration von Feuerwehr, Jugendtreff und Mehrzweckhalle im Gewann Stockwiesen sei nun die ideale Lösung für Beuren.

Der Spatenstich ist jetzt vollzogen. Tatsächlich sollen die Bauarbeiten nach der Sommerpause beginnen. Mit dem Abschluss der Rohbaumaßnahmen rechnen die Planer im nächsten April. "Aber im Frühjahr 2019 wird die neue Halle fertig sein", versprach Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler den Bürgern von Beuren.

Insgesamt werden dann rund acht Millionen Euro in Beuren investiert. Der erste, rund zwei Millionen Euro teure Bauabschnitt mit Feuerwehrgerätehaus und Jugendtreff ist bereits abgeschlossen, mit etwa fünf Millionen Euro Baukosten rechnen die Planer für den Bau der Mehrzweckhalle, die direkt an den Feuerwehr-Neubau angekoppelt werden soll. "Etwa eine Million Euro werden in die Gestaltung der Außenanlage inklusive Verlagerung des Bolzplatzes fließen", addierte Häusler.

Die vielen Etappen und großen Enttäuschungen auf dem Weg zum Ziel

1972: Die damals noch selbstständige Gemeinde Friedingen mit 687 Einwohnern wird Stadtteil von Singen. Die Renovation der Musikhalle wird im Eingemeindungsvertrag festgeschrieben.

Die damals noch selbstständige Gemeinde Friedingen mit 687 Einwohnern wird Stadtteil von Singen. Die Renovation der Musikhalle wird im Eingemeindungsvertrag festgeschrieben. 1987: Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die renovierte Musikhalle für sportliche Nutzung nicht geeignet ist. Der Stadtteil meldet Bedarf für eine Mehrzweckhalle an.

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die renovierte Musikhalle für sportliche Nutzung nicht geeignet ist. Der Stadtteil meldet Bedarf für eine Mehrzweckhalle an. 1991: Im Ortschaftsrat wird ein Grundstück an der Espenstraße als Standort favorisiert.

Im Ortschaftsrat wird ein Grundstück an der Espenstraße als Standort favorisiert. 1997: Architekt Ulrich Mangold stellt einen ersten Plan für die neue Mehrzweckhalle vor. Alle sind zufrieden, doch die Pläne werden wegen der Finanzlage der Stadt eingestampft.

Architekt Ulrich Mangold stellt einen ersten Plan für die neue Mehrzweckhalle vor. Alle sind zufrieden, doch die Pläne werden wegen der Finanzlage der Stadt eingestampft. 2007: Im Gewann Stockwiesen können Grundstücke gesichert werden. Das Projekt nimmt wieder Fahrt auf. Das Architekturbüro Wintter und Wintter plant ein neues Gebäude.

Im Gewann Stockwiesen können Grundstücke gesichert werden. Das Projekt nimmt wieder Fahrt auf. Das Architekturbüro Wintter und Wintter plant ein neues Gebäude. 2010: Erneut muss der Baubeginn wegen fehlender Steuereinnahmen verschoben werden.

Erneut muss der Baubeginn wegen fehlender Steuereinnahmen verschoben werden. 2014: Mit dem Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses keimt Hoffnung in Beuren.

Mit dem Baubeginn des neuen Feuerwehrgerätehauses keimt Hoffnung in Beuren. 2017: Heute zählt Beuren ungefähr 1350 Einwohner und feiert den Baubeginn für das über Jahrzehnte geplante Projekt. (bie)

Mehr Bilder vom Festakt im Internet unter: www.suedkurier.de/ bilder