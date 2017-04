Singen Singener Revoluzzer haben ein erfolgreiches Jahr

Auch Frauen sind bei der Hecker-Gruppe aktiv

Satzungsgemäß hatte der Vorstand der Hecker-Gruppe Singen alle Mitglieder, Vertreter befreundeter Vereine und Unterstützer zur ordentlichen Mitgliederversammlung geladen. Traditionsgemäß fand diese am Todestag Friedrich Heckers statt. Der Vorsitzende Klaus Hug begrüßte Mitglieder und die Vertreter befreundeter Vereine. Traditionsgemäß eröffnet das gemeinsame Absingen der 1. Strophe des Heckerliedes die Mitgliederversammlung.

Schließlich berichtete Klaus Hug über die Vereinsaktivitäten für den Berichtszeitraum 2016/17. Die Beschlussfassung von 2016, die Reform des Beitragssystems wie auch die Einführung der Vollmitgliedschaft für Frauen mit der damit verbundene Satzungsänderung, seien umgesetzt, und seien sehr gut angenommen worden. Die Mitgliederzahl zeigt wieder eine positive Entwicklung. Es konnte eine Steigerung von 28 Prozent verzeichnet werden. Diese Entwicklung solle die Gruppe motivieren, die anstehenden Aufgaben tatkräftig anzugehen, so Hug.

Neben der Teilnahme an Veranstaltungen, wie beim SSV Widerhold und den Klettgaukanonieren, stand die Teilnahme am 601. Schwyzertag in Tiengen an. Der Besuch von Vorträgen der Friedrich-Naumann-Stiftung im Jakobs­haus in Konstanz waren ebenso auf der Agenda wie ein eigener Beitrag der Gruppe zum Programm des Seniorenbildungskreises Singen.

Ein Auftritt auf der Heimatbühne am Stadtfest Singen war das Warmlaufen für die Präsenz der Gruppe am Hohentwielfest. Mit dem 1. Feldlager der Singener Revoluzzer auf der Herzogsburg im Rahmen des Burgfestes will man an erfolgreiche Zeiten, damals noch als Untergruppe der Muettersproch-Gsellschaft anknüpfen. Gemeinsam konnte diese Herausforderung Dank der Unterstützung und guten Organisation durch die Mitarbeiter von KTS (Kultur & Touristik Singen) wie auch des Tierschutzvereins Singen durch die Bereitstellung von Zelten zum erhofften Erfolg gebracht werden.

Den Höhepunkt bildete die staatspolitische Informationsreise auf Einladung von Andreas Jung (MdB) im Februar. Hug übergab dem Abgeordneten Jung ein Gastgeschenk in Form einer gerahmten Kopie der "unveräußerlichen Menschenrechte" bzw. der "13 Forderungen des Volkes", proklamiert von Friedrich Hecker am 12. September 1847 vor dem Salmen in Offenburg.

Es schloss sich der Bericht des Kassenverwalters Fritz Zeh an. Die Berichte von Vorstand und Kassierer wurden zur Diskussion gestellt. Im Anschluss daran attestierten die Kassenprüfer Fritz Zeh eine vorbildliche Führung, worauf er einstimmig entlastet wurde. Neuwahlen stehen erst wieder 2018 an, sodass Klaus Hug mit der Vorschau auf das anstehende Vereinsjahr fortfuhr.

Aus terminlichen Gründen ist die geplante Zusammenarbeit mit den Schulen in den Hintergrund getreten. Diesem wichtigen Punkt sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, so Hug. Ein Dank an alle Helfer und Unterstützer der Gruppe bildete den Abschluss des offiziellen Teils. Den Abschluss der Versammlung bildete eine Bilderpräsentation verschiedener Veranstaltungen der Hecker-Gruppe aus dem 2016 mit dem Schwerpunkt der Berlinreise.

Termine

Neben der Teilnahme an Veranstaltungen des SSV Widerhold, der Klettgaukanoniere und der Offenburger Heckergruppe im Freilichtmuseum Vogtsbauernhöfe steht die Teilnahme an den "Staufener Zeitreisen/-Stadtgeschichten 2017" und am 602. Schwyzertag in Tiengen auf der Agenda. Aktiv wird man auch mit einem Stand auf dem Stadtfest Singen sowie mit dem 2. Feldlager auf der Herzogsburg am Burgfest, Treffen auf der Fronholzhütte sowie beim Sommer- und Jahresabschlussfest.

Informationen im Internet: