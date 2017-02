Singen Singener Poppele Zunft weiß wo es hinführt...

Premiere feiern Singens Narren mit der 60. Auflage des Narrenspiegels in der Stadthalle

Dabei haben die beiden Traditionsfiguren Fidele und Nazi (Ali Knoblauch und Rudi Grundmüller) die große Aufmerksamkeitsmaschine entdeckt. Aber eben nicht im Singener Rathaus, sondern bei den Maiers: Das MAC-Museum errege jetzt schon mehr Aufmerksamkeit als der gesamte Gemeinderat. Die Frage, die sich stellt ist klar: Wa ka no kumme? Die Antwort auch. Ein zweites MAC. Weitere Aufführungen am Samstag um 14 Uhr in Kurzform, und abends ab 19.30 Uhr in aller Ausführlichkeit.