Singen Singener Polizei sucht nach Fahrraddieben

Die Singener Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl von zwei Mountainbikes am vergangenen Wochenende in Singen und Rielasingen-Worblingen beobachtet haben.

Bereits am Freitagabend, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr, entwendeten Unbekannte neben dem Festgelände am Schnaidholz in Rielasingen-Worblingen ein Rad der Marke Propain, Modell Tyee fee. Der Rahmen ist leuchtgrün lackiert, berichtet die Polizei. Der Neupreis soll vor zwei Jahren bei 2500 Euro gelegen haben. Am Sonntagabend wurde am Radweg entlang der Aach, auf Höhe des Stadtgartens in Singen, ein weiteres Mountainbike gestohlen. Bei diesem Rad handelt es sich um ein rund 3000 Euro teures Modell der Marke Transalp, so die Polizei. Es ist schwarz lackiert und hat eine 11-Gang-Shimano-Schaltung. Der Tatzeitpunkt dürfte in diesem Fall zwischen 15 Uhr und 17 Uhr gewesen sein. Zeugenhinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Singen unter (0 77 31) 88 80 entgegen.