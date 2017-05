vor 4 Stunden Gudrun Trautmann Exklusiv singen Singener Lehrer vermissen Computer für die Grundschulen

Hallo Berlin: Die Digitalisierung an Schulen dürfe nicht erst in Gymnasien starten, Medienbildung beginne schon an Grunschulen, sagt die Leiterin der Bruderhofschule, Karin Leutert. Doch die versprochenen Bundesmittel fehlen noch.