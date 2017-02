Singen Singener Handel setzt auf den Jugendschutz

Erstmals gar keine Beanstandungen nach Alkoholtestkäufen der Singener Kriminalprävention

"Alle sind sauber", freut sich Marcel DaRin von der Kriminalprävention der Stadt. Gemeinsam mit Vertretern von Ordnungsamt und Polizei wollte er einmal mehr wissen, wie es um den Jugendschutz in der Stadt bestellt ist. Ganz bewusst kurz vor Fasnacht wurden Alkoholtestkäufe organisiert. Die erfreuliche Bilanz: "Alle vierzehn getesteten Stellen gaben keinen Alkohol an Minderjährige heraus." Bei der letzten Kontrolle fielen noch zwei von dreizehn Getesteten auf. Dieses Mal wurde der Jugendliche an den Kassen der fünf Discounter, fünf Tankstellen, drei Supermärkte und eines Getränkemarkts jedesmal nach dem Ausweis gefragt. Die Kontrollen zeigen laut DaRin, dass die jahrelangen Bemühungen fruchten und das Bewusstsein bezüglich der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes steigt.