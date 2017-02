Zu viele Projekte bei Georg Fischer haben dazu geführt, dass die Weihnachtsfeier 2016 ausfiel. Manche ärgert das heute noch.

Dass die Singener Firma Georg Fischer (GF) im vergangenen Jahr auf ihre Rentnerweihnachtsfeier verzichtet hat, ärgert heute noch viele ehemalige Beschäftigte. Das bestätigt auch der Vorsitzende des Betriebstrats, Thomas Fischer. Und auch der Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Enzo Savarino, weiß von dem Unverständnis zu berichten, das sich in der Belegschaft breit gemacht habe. Jahrzehnte habe die Eisengießerei diese Tradition gepflegt und ausgerechnet, nachdem die Mitarbeiter für den Aufbau der neuen Produktionslinie PL2 fünf Jahre lang Opfer gebracht habe, sei die Feier ins Wasser gefallen.

Der Leiter des Personalmanagements von GF in Singen, Peter Krumnau, hat dafür eine Erklärung. "Wir hatten uns im vierten Quartal um zwei große Sonderthemen zu kümmern, so dass wir nicht nur die Rentnerweihnachtsfeier, sondern auch die interne Kaderweihnachtsfeier abgesagt haben", teilt er auf SÜDKURIER-Anfrage mit. "Wir mussten kurzfristig neben dem Hochlauf der PL 2 mitsamt der Abarbeitung der offenen Themen bei verschiedenen Prozesselementen der PL 2 zum Jahreswechsel ein größeres internes Projekt stemmen. Beide Projekte haben große Teile der Belegschaft so intensiv gefordert, dass wir unsere Ressourcen auf die erfolgreiche Umsetzung dieser beiden Projekte konzentrieren mussten."