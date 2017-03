Strengere und neue Vorschriften sorgen für immer größeren Aufwand bei den Singener Feuerwehren. Bei Tageseinsätzen gibt es inzwischen Engpässe. Die Feuerwehrleute sehen auch die Gemeinden in der Pflicht.

Die Aufgaben wachsen immens. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Egger stellt in Frage, ob alle Feuerwehren die gestiegenen Anforderungen Eins zu Eins umsetzen. Oder dies können. Schon deshalb, weil die Führungskräfte und Gerätewarte fast ausnahmslos ehrenamtlich tätig sind und sie jetzt schon über deutliche Mehrbelastungen klagen. Bei der Singener Feuerwehr fungiert Egger als Gesamtkommandant. Und das hauptberuflich.



Dazu gibt es fünf Gerätewarte, die ebenfalls wie auch zwei Verwaltungsfachkräfte bei der Stadt Singen beschäftigt sind. Einer davon, Stefan Schüttler, hat nach nun das Kommandanten-Amt der Singener Feuerwehr, Abteilung Stadt, übernommen. Auch wegen der aufwendigen Umsetzung neuer Vorschriften und weil Egger zusätzlich als stellvertretender Kreisbrandmeister stark gefordert wird, da die Chefstelle weiterhin vakant ist.

"Die technischen Standards, die heute Feuerwehren vorhalten müssen, sind enorm. Dabei geht es auch viel um Sicherheit, wie bei den Atemschutzgeräten. Deren ständige Prüfungen und Reinigungen, auch von anderem technischen Material sowie den Schläuchen, müssen sehr sensibel umgesetzt werden. Andernfalls kann es versicherungstechnische Probleme geben, auch mit der Berufsgenossenschaft", berichtet Stefan Schüttler.

Es fehlt an Freiwilligen im Tagdienst

"Auch die Gemeinden stehen in der Pflicht. Wenn Feuerwehren technisch nicht so ausgestattet sind, wie sie es nach den Vorschriften sein sollten, müssen sie das mit den Gemeindeverwaltungen kommunizieren", erklärt Andreas Egger. Bisher sei alles gut gegangen, wenn aber etwas schief laufe, drohten vor allem haftungsrechtliche Schwierigkeiten.

"Die Einsätze werden gefährlicher, da sich durch veränderte bauliche Strukturen schneller Rauchgase bilden als früher", schildert Stefan Tröndle, neuer stellvertretender Kommandant bei der Singener Feuerwehr, Abteilung Stadt. "Die Verfügbarkeit von Wehrleuten bei Tageseinsätzen ist immer ein Thema. Wenn es in Gemeinden wenig Arbeitsplätze gibt, die von Wehrleuten besetzt sind, wird es schwierig", erklärt Andreas Egger.



Bei einem Großbrand in Gailingen ist die örtliche Feuerwehr an Grenzen gestoßen. Sie musste Atemschutzträger aus Gottmadingen nachordern, nachdem die Gailinger zusammen mit der Schweizer Nachbarwehr Diessenhofen schon einen intensiven Einsatz geleistet hatten. Kommandant Jürgen Ruh warb daraufhin bei zwei Info-Veranstaltungen für Aufstockung des Personals.

„Wir gelangen bei der Kapazität von Wehrleuten, die bei Tageseinsätzen verfügbar sind, an Grenzen“, sagt der Tengener Kommandant Wolfgang Veit. „Um schlagkräftig zu bleiben und die räumliche Distanz zwischen den acht Stadtteilen zu bewältigen, haben wir je zwei Teams zusammengestellt“, berichtet er. So bildeten die Stadtteilwehren Watterdingen und Weil sowie Büßlingen und Beuren Gespanne.

Unterstützung von benachbarten Wehren

Die Feuerwehr von Wiechs agiere als eigene Einheit, da die Entfernung nach Tengen von allen Teilorten am größten sei. Auch mit der Wehr im angrenzenden schweizerischen Thayngen werde gemeinsam geübt und notfalls gelöscht. Der zusätzliche Aufwand für die Feuerwehr sei durch ständig steigende Vorschriften enorm, vor allem für die Gerätewarte bei der Abarbeitung von langen Prüf- und Reinigungslisten, betont Veit.

„Kleinere Einsätze können die Ortsteilwehre meist alleine leisten. Bei größeren muss auch die Abteilung Gottmadingen ausrücken“, berichtet Walter Beyl. Er war oft als Einsatzleiter tätig, wenn die Gottmadinger Feuerwehr tagsüber ausrückte. „Wir haben das Glück, dass viele Wehrleute in hiesigen Betrieben arbeiten und können so auf gut 60 Prozent des Personals bei Tageseinsätzen zurückgreifen“, so Beyl.



Einige arbeiten in seiner Schlosserei, die er mit Bruder Helmut, ebenfalls Feuerwehrmann, betreibt. „Natürlich dürfen unsere Leute tagsüber ausrücken, auch andere Arbeitgeber sind sehr kulant“, betont Beyl. "Die Brandmeister vom Dienst wechseln wöchentlich. Jeweils ein Zug- und Gruppenführer sowie ein Maschinist leiten die Einsätze", so Harald Mehlich, stellvertretender Kommandant der Gottmadinger Feuerwehr.

Ereignisreiches Jahr

Die Singener Feuerwehr war im vergangenen Jahr in doppelter Hinsicht stark gefordert. Zum einen galt es, die Feierlichkeiten mit vielen publikumswirksamen Veranstaltungen zu bewältigen, zum anderen musste die Wehr zu fast 40 Prozent mehr als 2015 ausrücken. Auch zu größeren Bränden. Bei den 531 Einsätzen schlagen alleine 119 nach einem Unwetter zu Buche. Um in Übung zu bleiben und die Stadtwehr zu unterstützen, machen im wöchentlichen Wechsel die sechs Wehren der Stadtteile mit. "Die Jubiläumsfeierlichkeiten und die Einsätze haben uns weiter zusammengeschweißt", so Stadtwehr-Kommandant Stefan Schüttler.