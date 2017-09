Singen Singener "Färbe" bringt Kunst unter den Hammer

Zum Saisonauftakt des Privattheaters wird ein von Gero Hellmuth gestiftetes Werk versteigert. Das wird voraussichtlich ziemlich amüsant: Als Auktionator betätigt sich der aus der Moderation der Konstanzer TV-Fastnacht bekannte Hans-Peter Jehle.

Singen – Die Verwahrung im Requisiten-Lager hat das Bild von Gero Hellmuth nicht verdient: Der Singener Maler unterstützt seit vielen Jahren das Singener Privattheater "Die Färbe" und so war es für ihn keine Frage, für das Schauspiel "Die Spieldose" von Georg Kaiser ein Bühnengemälde zur Verfügung zu stellen. Es trägt den Titel "Bretonische Küstenlandschaft" und kommt beim Theaterfest am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr unter den Hammer. Das Mindestgebot für das Werk, das allein wegen der Größe von zirka 1,50 auf 2,20 Metern seine expressionistische Wirkung am ehesten in der konkurrenzfreien Umgebung einer freien Wandfläche entfaltet, liegt bei 3000 Euro.

Bei diesem Preis hört der Spaß für den durchschnittlichen Geldbeutel in aller Regel auf, obwohl sich Kunstwerke mehr und mehr zu einer ernst zu nehmenden Geldanlage entwickeln – und ein Gero Hellmuth kann diesbezüglich als sichere Währung gelten. Viele seine Werke befinden sich im öffentlichen Besitz, er stellte unter anderem in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin (2015) aus und im Frühjahr diesen Jahres war von ihm in Saarbrücken im Rahmen eines deutsch-polnischen Projekts ein Hiob-Zyklus zu sehen. Die anhaltende Wirkung seiner Werke erschließt sich dem Betrachter auch bei seinen jüngsten Arbeiten unter dem Titel "Schrei der Kriegskinder", wovon man sich auf der Homepage des Künstlers überzeugen kann.

Spätestens bei dieser Beschäftigung mit den Werken von Geo Hellmuth wird klar, dass es mit der Versteigerungsaktion nicht nur ums Geld geht. Zugleich soll der Kunst der ihr gebührende Platz eingeräumt werden, weshalb Veronika Netzhammer als Vorsitzende des Fördervereins vor allem auf das Interesse kunstsinniger Zeitgenossen mit dem Bewusstsein für die Außenwirkung von Kunstwerken setzt. Damit dürfte sie richtig liegen: In Firmen oder Einrichtungen wie Verbänden oder Büros von Selbstständigen überträgt die "Bretonische Küstenlandschaft" ihre perspektivische Anziehungskraft vermutlich sehr gut.

Doch zurück zum Spaß: Den gibt es bei der Versteigerung gratis, denn beim Auktionator handelt es sich um Hans-Peter Jehle. Der vor allem durch seine Moderationen der Konstanzer TV-Fastnacht bekannte Entertainer begibt sich zur Vorbereitung an einen Ort, der ihn bislang noch immer inspiriert hat. Er wird für ein paar Stunden mit der Schweizer Bahn durchs Gebirge reisen, wo ihn – wie er jetzt gegenüber dem SÜDKURIER verriet – stets Geistesblitze treffen und es müsste deshalb äußerst vertrackt zugehen, wenn's für die Besucher des Theaterfests am Sonntag nichts zu schmunzeln gäbe.

Die Färbe selbst trägt das Ihre dazu bei, dass möglichst viele Besucher in die Schlachthausgasse kommen. Mit Bezug auf die Versteigerung des Gemäldes gibt es eine szenische Lesung frei nach der Bildergeschichte "Maler Klecksel" von Wilhelm Busch. Die ironische Anspielung nimmt Gero Hellmuth übrigens gelassen, denn Wilhelm Busch wird zugleich die Überzeugung nachgesagt, wonach "über aller Kunst die Malerei steht". Und da hat Wilhelm Busch nach Ansicht des Singener Malers absolut recht...

Der Reiz eines Besuchs des Sommerfests besteht außerdem in der Möglichkeit, mit den Schauspielern sowie den Betreibern des Theaters Peter Simon und Milly van Lit, der Dramaturgin Cornelia Hentschel sowie den Unterstützern des Theaters ins Gespräch zu kommen. Wer will, kann das Theaterfest aber auch als beschwingte Jazz-Matinée genießen: Die Dieter-Rühland-Band sorgt in bekannter Manier für den Rahmen des Sehens und Gesehenwerdens.

Wer bietet mit?

Die Färbe wird von der Stadt Singen, dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Konstanz gefördert. Die überregionale Bedeutung des Theaters kam erst jüngst durch den Publikumspreis bei den Privattheatertagen in Hamburg mit dem Schauspiel "Die Grönholm-Methode" zum Ausdruck. Der Erlös der Versteigerung des von Gero Hellmuth gestifteten Gemäldes soll eine neue Beleuchtungsanlage des Theaters investiert werden. Die Färbe nimmt Gebote in schriftlicher Form auch im Vorfeld der Aktion gerne an (diefaerbe@t-obnline.de). (tol)