Singen Singener Erfolge bei Jugend musiziert

Auch dieses Jahr nahmen Schüler der Jugendmusikschule Singen am Regionalwettbewerb teil. Der wurde in diesem jahr in Radolfzell veranstaltet

In mehreren Altersgruppen (AG) waren die jungen Musiker am Start, wie die Musikschule in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

In AG 1a erreichte Lukas Horstkötter am Klavier mit 23 Punkten einen ersten Preis, in AG 1b Julien Beilke, Isabel Schlosser mit Akkordeon und Klavier ebenfalls 23 Punkte (1. Preis), an der Harfe Luca Sievert 21 Punkte (1. Preis).

In der AG 2 holten Tobias Born und Jessica Shemet mit 21 Punkte in der Ensemblewertung Akkordeon/Blockflöte einen ersten Preis, die Sängerinnen Adelin Rusch mit 21 Punkten und Patrizia Urban mit 22 Punkteebenfalls.

In AG 3 erreichten Nina Becker, Viviane Spannbauer und Marlen Wiedenbach als Querflöten-Ensemble 20 Punkte (2. Preis), Johanna und Katharina Gräsle mit Querflöte und Klarinette 21 Punkte (1. Preis), das Blockflöten-Ensemble Alida Gaymann, Elise Hug, Fenna Kröger, Zoe Schott schaffte mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswetteberb, Joelle Duclaux, Melanie Galauner und Alida Gaymann mit 24 Punkte ebenfalls. In der Solowertung Gesang erreichte Charlotte Su mit 21 Punkte einen ersten Preis.

In der AG 4 gab es die Sängerinnen Maria Behrmann 22 Punkte (1. Preis), Zoe Herrmann 21 Punkte (1. Preis), Abigail Serebrjanskaja 20 Punkte (2. Preis) und Paula Zwibel 17 Punkte (2. Preis).

In AG 5 ersangen sich Jenny Dielleza Christ 20 Punkte (2. Preis) und Simon Jäger 23 Punkte (1. Preis mit Weiterleitung), am Klavier erspielte sich Leonie Schemel 21 Punkte (1. Preis), in AG 6 Julian Fack 25 Punkte (1. Preis mit Weiterleitung). In der Solowertung Gesang gab es für Isabella Henke 18 Punkte (2. Preis).