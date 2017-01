Singen Singener Eiskletterer hat nach Lawinenunglück Klinik verlassen

Der Unglücksfall nach dem Lawinen-Abgang in Brand/Vorarlberg mit dem tödlichem Ausgang beschäftigt auch die Singener Ortsgruppe des Alpenvereins. Ein Überlinger war bei dem Unglück ums Leben gekommen.

Nach dem Lawinen-Abgang in Brand/Vorarlberg, bei dem ein Überlinger Eiskletterer am Samstag ums Leben kam, konnten die beiden Kollegen aus Singen und Meßkirch das Krankenhaus in Bludenz verlassen. Sie wurden dort wegen Unterkühlungen behandelt, weil sie ebenfalls in die Lawine geraten waren. Der 33-jährige Meßkircher konnte den Singener (36) aus den Schneemassen befreien. Beide haben auch den 38-jährigen Überlinger Eiskletterer aus der Lawine herausgegraben. Er war aber bereits tot.

Das Thema beschäftigt auch die Singener Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins, Sektion Konstanz. „Wir versuchen fieberhaft zu ermitteln, wie der Singener Eiskletterer heißt, der in die Lawine geraten ist. Bisher gibt es keine Anhaltspunkte. Es war auch nicht herauszufinden, ob er bei uns Mitglied ist“, berichtet Stefan Dannemann, Vorsitzender des Alpenvereins Konstanz, Ortsgruppe Singen. Die hat gut eintausend Mitglieder. „Die allermeisten sind aber nur im Verein angemeldet und tauchen bei öffentlichen Versammlungen und Veranstaltungen gar nicht erst auf“, weiß Dannemann.

Zum Zeitpunkt des Unglücks bestand eine erhebliche Lawinengefahr. „Sportler, wie Tourengeher und Eiskletterer, die sich außerhalb von gesichertem Gelände bewegen, sollen sich auch selbst vergewissern, dass keine oder nur geringe Lawinen-Gefahr herrscht, wenn sie auf Tour gehen. Hierfür gibt es aktuelle und detaillierte Informationen der Landeswarnzentrale“, schildert Susanne Moll, Sprecherin der Landespolizei Vorarlberg in Bregenz. „Die Eiskletterer waren mit Notfall-Rucksäcken samt Lawinen-Ortungsgerät ausgestattet. Nur so war es überhaupt möglich, den verschütteten Kollegen aus Überlingen ausfindig zu machen“, so Susanne Moll.

In den 80-er Jahren kamen laut Dannemann mehrere Singener Eiskletterer bei einem Lawinen-Abgang in den Südtiroler Alpen zu Tode. „Dort wo Eiskletterer tätig sind, wie bei gefrorenen Wasserfällen, drohen besonders Lawinen-Abgänge, weil diese oft denselben steilen Weg nach unten nehmen“, so Dannemann. „Wir bieten immer wieder Fachvorträge an, bei denen es auch um die Gefahren und deren Verhinderung geht, wie im Wintersport bei Touren-Gehen abseits der Piste oder Eisklettern“, berichtet Florian Koch vom Singener Sporthaus Schweizer. Eine der Sicherheitsmaßnahmen, die vor Lawinen schützen sollen, seien Rucksäcke mit Air-Bags. „Die können aber nur helfen, wenn Lawinen die Berghänge entlang und nicht frontal in Gefällen abgehen, indem Verschüttete durch aufgeblasene Air-Bags schneller an die Oberfläche gelangen“, so Koch.