Singen Singener Einsätzkräfte sind für Silvester gewappnet

Die Singener Feuerwehr warnt vor falscher Feuerwerk-Verwendung an Silvester und die Polizei ist über Jahreswechsel verstärkt unterwegs. Im Krankenhaus läuft alles wie immer.

Alle Jahre wieder knallt es Ende des Jahres und die Singener Feuerwehr weiß aus Erfahrung, was vor, während und nach Silvester an Einsätzen wartet: kleinere Rauchentwicklungen, brennende Mülleimer, zerstörte Briefkästen oder Balkonbrände zum Beispiel. "In den vergangenen zehn Jahren gab es keinen Jahreswechsel ohne Einsatz", sagt Kommandat Andreas Egger. "Wir feiern ganz normal, aber es kann sein, dass mein Sekt um 12 Uhr dann stehenbleiben muss." Er stellt sich darauf ein, dass der Piepser ihn wegruft.

Es gebe auch immer wieder Dumme-Jungen-Streiche vor oder and Silvester, die Feuerwehreinsätze auslösen, weiß Egger aus den vergangenen Jahren. "Manche meinen auch, es sei ein Spaß Raketen aus der Hand loszulassen, aber das ist gefährlich", nennt Egger als Beispiel. Das könne zu schweren Verbrennungen führen. "Raketen sind unkontrollierbar." Was sie eigentlich in der Luft machen sollen, geschehe sie bei falscher Benutzung in der Hand oder am Boden. Die Feuerwehr beobachtet zunehmend, dass es neben Flammen aufgrund verirrter Feuerwerkskörper auch absichtliche Aktionen gibt, die in gefährliche Situationen ausarten. So seien in der Vergangenheit bereits Gegenstände auf Balkonen in Brand geraten oder sogar Personen verletzt worden, als sich andere einen Spaß erlaubt haben. "Wir stellen vermehrt fest, dass viel Unsinn getrieben wird," sagt Egger. Allgemein sieht die Feuerwehr Silvester aber entspannt entgegen, da es hier keine Altstadt gibt, in der historische Gebäude mit viel Holz durch Raketen in Brand geraten könnten. Im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel ein Mann in der Singener Nordstadt beim Betrachten des Silvesterfeuerwerks von einer fehlgeleiteten Rakete am Hals getroffen und musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus verbracht werden, erzählt Polizeipressesprecher Bernd Schmidt.

Aber nicht nur Feuerwerk, sondern auch das Thema Alkohol können um Silvester gefährlich werden und vor allem Polizeieinsätze auslösen. "Zu fortgeschrittener Stunde steigt erfahrungsgemäß auch der Alkoholpegel und führt regelmäßig zu entsprechenden polizeilichen Einsätzen", erklärt Schmidt. Gründe für die Einsätze seien Schlägereien, Beleidigungen, Gewahrsam zur Ausnüchterung und mehr. Es gibt allerdings auch Positive zu berichten: "Autofahrer scheinen in den vergangenen Jahren zunehmend auf ihr Fahrzeug ganz zu verzichten oder es stehen zu lassen." Dies sei daraus zu folgern, dass schwerwiegende Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Alkoholeinfluss in der Silvesternacht tendenziell eher rückläufig seien.

Alkohol plus Feuerwerk ist gefährlich

Wenn jedoch Feuerwerk und Alkohol zusammenkommen, sei es "immer gefährlich und kann zu schwerwiegenden Folgen führen", so Schmidt. "Wer durch seine Alkoholisierung und den dadurch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern einen Sach- oder Personenschaden verursacht, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen." Das seien beispielsweise Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung oder Herbeiführen eines Brandes. "Durch den zunehmenden Verkauf von Batteriefeuerwerken, die einigermaßen handhabungssicher sind, dürften die Gefahren einer Fehlbedienung jedoch reduziert worden sein."

Die Polizei verzeichnete in den Vergangenen Jahren zu Silvester einige Mitteilungen zu Ruhestörungen im Zusammenhang mit dem Abbrennen von Feuerwerkskörpern, ansonsten aber keine größeren Vorfälle in Singen und Umgebung. Die Ausnahme ist das bereits genannte Beispiel mit dem Mann, der von einer Rakete getroffen wurde. "In der Silvesternacht ist die Polizei entsprechend verstärkt im Einsatz und auf unterschiedliche Ereignisse vorbereitet", erklärt Schmidt und zählt auf, was die größten Herausforderungen für die Einsatzkräfte wären: Außereinandersetzungen mit vielen Beteiligten, tumultartige Lagen, größere Brandereignisse, schwere Verkehrsunfälle oder größere Unglücksfälle. Im einem solchen Fall gäbe es eine Unterstützung durch umliegende Dienststellen und bei Bedarf auch durch die Bundespolizei oder den Zoll.

Verkehrskontrollen in der Nacht

In diesem Jahr habe das Polizeipräsidium Konstanz neben den Revierkräften noch weitere Beamte der Kriminal-, Schutz- und Verkehrspolizei im Einsatz, "um in der Silvesternacht eine größtmögliche Sicherheit" zu gewährleisten. Die Polizei macht in der Silvesternacht auch Kontrollen zur Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer, kündigt Schmidt an. Er rät deshalb dazu, statt dem Auto den Bus oder ein Taxi zu nehmen, wenn jemand etwas getrunken hat.

Im Hegau-Bodensee-Klinikum Singen ist laut Verbund-Pflegedirektorin Petra Jaschke-Müller kein zusätzliches Personal für den Dienst zum Jahreswechsel eingeplant. Das ergebe sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre, an denen nur ein schwach erhöhtes Patientenaufkommen zu verzeichnen gewesen sei, so die Pressestelle. Das Personal habe mehr mit Betrunkenen als mit Brandverletzungen zu tun.

Warnungen und Sicherheitstipps