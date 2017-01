Singen Singener CDU fordert bessere Unterstützung für Schulabschlussfeiern

Union beantragt Abstimmung über neue Zuschussmodalitäten für Schulen, die in der Singener Stadthalle feiern wollen

Die CDU-Fraktion im Singener Gemeinderat beantragt eine Diskussion zur Vereinsbezuschussung in der Stadthalle. "Die Bezuschussung für Veranstaltungen in der Singener Stadthalle durch die Stadt Singen beträgt für Vereine 90 Prozent, für Singener Schulen 50 Prozent", erläutert die Fraktionsvorsitzende Veronika Netzhammer in einer Pressemitteilung der Union.



Um den Absolventen der Singener Schulen zu ermöglichen, Abschlussveranstaltungen wie Abi-Bälle in der Singener Stadthalle durchzuführen, beantrage die CDU-Fraktion deshalb, den Zuschuss auf 90 Prozent – analog der Vereinsbezuschussung – anzuheben. Darüber soll – so der Wunsch – in einer der nächsten Gemeinderatssitzung gesprochen werden.