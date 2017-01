Singen Singener Bildungszentrum startet vielstimmig ins neue Jahr

Im neuen Programm der katholischen Einrichtung steht die Reformation im Fokus mit einem breiten Ausblick über alle Konfessionsgrenzen

Das Bildungszentrum der katholischen Kirche in Singen spannt in diesem Jahr den Blick weit über Konfessionsgrenzen hinweg: "Das 500-jährige Reformationsjubiläum ist ein Schwerpunkt im aktuellen Frühjahrsprogramm", erklärt Leiterin Monika Fander. Beleuchtet werden ökumenische Fragen ebenso, wie die Sichtweisen protestantischer und orthodoxer Christen, so wie Kontroversen mit islamischen Glaubensrichtlinien.

Griffiges Symbol für die vielstimmige und überkonfessionelle Glaubensarbeit des Bildungszentrums ist der Internationale Chor mit Deutschen und Flüchtlingen unter Leitung von Melinda Liebermann. Er findet weiterhin wöchentlich donnerstags ab 19.30 bis 21 Uhr im Bildungszentrum statt. "Besonders neue deutsche Mitglieder sind sehr willkommen", betont Chorleiterin Liebermann.

Aber auch der Blick zurück beschäftigt die Einrichtung: Wie sich der Hegau in der damaligen Umbruchzeit des 16. Jahrhunderts mit gewaltätigen Glaubenskriegen zwischen Katholiken und Protestanten veränderte, darüber berichtet Kreisarchivar Wolfgang Kramer. "Der Vorsitzende des Hegau-Geschichtsvereins wird am Mittwoch, 22. März, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum das Leben zur Reformationszeit im Hegau beleuchten", kündigt Fahnder an. Überdies seien zwei weitere Kooperationsveranstaltungen mit dem Hegau-Geschichtsverein geplant: Zum einen referiert die Volkskundlerin Christel Köhle-Hezinger am Donnerstag, 18. Mai, zum Thema „Typisch evangelisch – typisch katholisch: Das Verhältnis der Konfessionen im Wandel“. Und Kreisarchivar Kramer geht bei einer Tagesfahrt am Samstag, 10. Juni, auf Spurensuche nach den Folgen der Reformation in der Region.

Es geht über Storzeln, auf den Spuren der Mennoniten, nach Schleitheim im Klettgau – wo die Täuferbewegung aktiv war – bis nach Königsfeld zur Schwarzwälder Niederlassung der Herrnhuter Brüdergemeinde. "In Unter- und Oberbaldingen wird erkundet, wie die Reformation eine Konfessionsgrenze mitten durch den Ort ziehen konnte", so Kramer.

Menschenrechtspolitik macht Heiner Bielefeldt, Sonderberichterstatter der UN für Religionsfreiheit, bei seinem Vortrag am Donnerstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr zum Thema. Er analysiert die aktuellen Kontroversen um Kopftuch, Religionsunterricht oder Zwangsverheiratungen. Einen tiefen Einblick in die Situation verfolgter Minderheiten im Nahen Osten will Hatune Dogan am Mittwoch, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum geben. Nach ihrer Flucht als Ordensschwester in das syrisch-orthodoxe Kloster in Warburg, spricht sie über ihren Einsatz für Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, insbesondere für jesidische und christliche Mädchen.

Die Bestsellerautorin Schwester Teresa Zukic kommt am Mittwoch, 15. März, um 19.30 Uhr. „Jeder ist normal, bis du ihn kennst“, lautet ihr Vortrag über die spirituelle Kraft, Menschen zu (er)tragen. Mit Hans Jellouschek kommt am Dienstag, 9. Mai, ein weiterer Bestsellerautor nach Singen. Er hat sein Buch „Der Schlüssel zur Treue“ im Gepäck und spricht darüber, warum es sich lohnt, für die Liebe zu kämpfen. Auch der jüdische Glaube ist Teil des Programms: Das biblische Wochenendseminar über „Das Hohelied der Liebe“ vom 19. bis 20. Mai leitet der orthodoxe Jude Gabriel Strenger, Lehrbeauftragter in Jerusalem.

Für geschichtlich Interessierte bietet das Bildungszentrum vom 6. bis 10. September eine Studienreise in die Kulturmetropolen des Rheinlands nach Köln, Bonn und Aachen. Eine Tagesfahrt zur Besichtigung der Sammlung des Ehepaars Hahnloser-Bühler in die Staatsgalerie in Stuttgart findet am Freitag, 26. Mai statt. "Neu im Angebot ist ein Qigong-Kurs mit Angelika Maertz, der ab Freitag, 3. März ab 9.30 Uhr stattfindet", kündigt die Bildungszentrumsleiterin an. Und im Rahmen der Themenwoche „Graue Haare – buntes Leben“ findet am Freitag, 12. Mai, von 15-18.30 Uhr eine Gesprächsrunde über den Balanceakt Alter mit Carin von Hagen statt. Ein Seminar zum Erlernen eines achtsamen Selbstmitgefühls hält Psychotherapeutin Bernadette Pongratz am Samstag, 18. Februar.

Weitere Informationen

Das Bildungszentrum hat 2016 die Koordination für das Kommunikationstraining für Paare übernommen. So werden verschiedene Seminare für junge Paare wie auch für Paare, die schon lange zusammen sind, angeboten. Informationen im Internet unter www.paartraining-epl.de

Weitere Infos gibt es im Bildungszentrum, Zelglestraße 4, in Singen, Tel. (07731) 98 25 90 oder per E-Mail: info@bildungszentrum-singen.de. Das ausführliche Programm ist auch im Internet zu finden: www.bildungszentrum-singen.de