Singen Singener Beethoven-Schüler flüstern

Gemeinschaftsschule befindet sich mittlerweile im dritten Jahr. Im Lernband herrscht erstaunliche Ruhe im Haus. Doch solange noch Räume fehlen, verlangt das neue Konzept nach Kompromissen

Der würfelförmige Anbau an die bestehende Beethovenschule ist beschlossene Sache. Der Neubau zählt mit seiner Investitionssumme von insgesamt 3,4 Millionen Euro zu den größeren Projekten im städtischen Haushalt. Dass die zusätzlichen Klassen- und Laborräume dringend benötigt werden, zeigte ein Besuch morgens um 8.30 Uhr an einem ganz gewöhnlichen Schultag: Schüler sitzen an kleinen Einzeltischen in den Gängen und erarbeiten im Flüstermodus ihren Lernstoff.

Seit drei Jahren ist die Beethovenschule Gemeinschaftsschule und damit die erste in Singen, die dieses Unterrichtsmodell verfolgt. Doch wie setzt man ein offenes, schultypenübergreifendes Lernkonzept in einem Schulhaus um, das aus den 1960er Jahren stammt? Der nüchterne Gebäudekomplex wurde als Grund- und Hauptschule für den Frontalunterricht in Klassenzimmern gebaut. Dabei steht der Lehrer vor der Klasse, die Tafel im Rücken und die Schüler bevölkern in Reihen die Schulbänke. Den Frontalunterricht gibt es in den Gemeinschaftsschulen in Teilen auch weiterhin. Er findet in sogenannten Input-Räumen statt. Doch der Großteil des Lernens geschieht heute in anderen, offeneren, individualisierten Formen.

Ein Blick in die Klassenzimmer zeigt das sehr deutlich: Schüler sitzen einzeln oder in Zweiergruppen in kleinen Lerninseln über ihren Aufgaben. Lehrer stehen für Fragen zur Verfügung und pendeln bei Bedarf zwischen den Kleinstgruppen hin und her. In der Mitte des Klassenzimmers steht ein großer, runder Coaching-Tisch, an dem sich der Lehrer mit einzelnen Schülern trifft, um die Wochenziele zu besprechen. Das alles findet im morgendlichen Lernband im Flüsterton statt. Alles ist in eine ruhige Atmosphäre eingehüllt. Das ist auch nötig, weil die Schüler in dieser Zeit auch ihre Lernnachweise (das entspricht den Klassenarbeiten) ablegen und dafür Ruhe brauchen. Schon im Flur weisen Schilder darauf hin, dass hier nur geflüstert werden darf. Das gilt ebenso für die Lehrer.

Im Büro des Schulleiters erklären Oliver Schmohl und seine Konrektorin Tina Tücking das Schulmodell, das sich in ähnlicher Form auch in Hilzingen und in Steißlingen großer Nachfrage erfreut. "Uns ist die Heterogenität wichtig", sagt Schmohl und meint damit eine gute Durchmischung von Schülern aller Schultypen von der Hauptschule bis zum Gymnasium. In Singen sei das nicht so leicht, weil hier das klassische gymnasiale Angebot sehr groß ist. "Aber insgesamt haben wir eine hohe Nachfrage", erklärt der Schulleiter. "Leider dürfen wir im kommenden Schuljahr nur zweizügig werden. Das heißt, zwei Lerngruppen mit jeweils 28 Schülern."

Das individualisierte Lernen benötigt nicht nur mehr Platz im Schulhaus, sondern auch ein Lehrerkollegium, das sich auf die neuen Lernmethoden einlässt. "Die Kollegen, die sich für die Gemeinschaftsschule entscheiden, wissen, was auf sie zukommt", sagt Tina Tücking. Die Zusammenarbeit der Schultypen funktioniere im 38-köpfigen Kollegium sehr gut. Unterstützung kommt von zwei Schulsozialarbeitern, 13 Betreuungskräften und zahlreichen Helfern.

Infos und Anmeldung

Die Gemeinschaftsschule ist ein Ganztagsmodell. Hausaufgaben werden in der Schule erledigt. Zusätzlich gibt es zahlreiche AGs. Am 25. März gibt es von 10 bis 13 Uhr einen Informationstag für alle interessierten Bürger. Fünftklässler können am 4. April von 9.30 bis 12.30 Uhr und am 5. April von 14 bis 16 Uhr angemeldet werden. (gtr)