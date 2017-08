Singen Singener Bahnübergang soll verschwinden

Oberbürgermeister Bernd Häusler fordert von Bahn eine bauliche Lösung, da es große Enpässe gebe und das Schrankensystem veraltet sei

Die Stadt Singen warnt vor einem Horrorszenario für Verkehrsteilnehmer, das in den kommenden Wochen vor dem Bahnübergang an der Schaffhauser Straße drohe. Durch die Sperrung der Rheintalbahn sollen täglich etwa 40 Güterzüge mehr als bisher über den Bahnübergang rollen, lange Staus seien da vorprogrammiert. Auch der nahe angesiedelte Rettungsdienst werde vor große Probleme gestellt, so die Singener Stadtverwaltung. "Wir sehen die drohenden Engpässe am Bahnübergang sehr kritisch. Es wird zudem eine zunehmende Lärmbelästigung für Anwohner geben, wenn auch nur bis zum 7. Oktober", erklärt der Singener Oberbürgermeister Bernd Häusler. "Die Stadt Singen fordert nochmals mit Nachdruck, dass eine Bahnüberführung oder ein Untertunnelung gebaut wird. Der Bahnübergang Schaffhausen ist wohl der einzige in ganz Deutschland, der mit einer derart hohen Zugfrequenz mit einem veralteten Schrankensystem ausgestattet ist", so Häusler. Bisher habe die Bahn beharrlich eine bauliche Lösung abgelehnt. Eine Bahnüberführung sei sogar in Rielasingen-Worblingen für viel Geld erneuert worden, obwohl dort nur ein Nostalgiezug fahre.

Noch scheint es, dass in diesen Tagen zumindest die Ruhe vor dem Sturm herrscht. Auf dem Singener Bahnhof und am Übergang in der Schaffhauser Straße sind keine besonderen negativen Auffälligkeiten festzustellen. Dies kann aber auch daran liegen, dass bislang nur etwa ein Viertel des angekündigten Zusatz-Güterverkehrs über die Schiene rattert. Die Gäubahn von Singen nach Stuttgart soll die Sperrung der Rheintalbahn kompensieren. "Derzeit ist aber noch die Strecke Böblingen – Herrenberg wegen Bauarbeiten gesperrt. Deshalb müssen die Güterzüge über die Strecke Horb – Tübingen umgeleitet werden. Das ist aber sehr aufwendig, weil die Verbindung nicht elektrifiziert ist und Dieselloks eingesetzt werden müssen. Dies geht auch zu Lasten des Personenverkehrs. Deshalb fahren von Singen aus täglich nur etwa zehn Zusatz-Güterzüge", verrät Roland Kortz, Pressesprecher der Deutschen Bahn, Zweigniederlassung Stuttgart.

Freie Fahrt soll es für den Güter- und Personenverkehr ab dem 6. September geben, da aufgrund der Dringlichkeit die Bauarbeiten zwischen Böblingen und Herrenberg eine Woche früher beendet werden. Dann kann es auch zu dem von der Stadt Singen befürchteten Zusatzverkehr von täglich 40 Güterzügen kommen. "Wieviele es genau sein werden, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermitteln. Das hängt davon ab, welche Anzahl an Zügen die Eisenbahn-Unternehmen bestellen", erklärt Kortz. "Der Zusatzverkehr wird sich über 24 Stunden verteilen. Er wird mit den verschiedenen Linien der Personenzüge abgestimmt. Die haben Vorrang, sodass sich keine Fahrpläne ändern werden", berichtet der Bahnsprecher. Er gehe auch davon aus, dass es durch die zusätzlichen Güterzüge nur unwesentlich zu längeren Wartezeiten am Bahnübergang komme. "Sie halten auf freien Trassen, damit Personenzüge überholen können", betont Kortz.

Durch die besonderen Umstände seien kurzzeitige Lärmbelästigungen für Anwohner nicht zu vermeiden. Spätestens nach dem 7. Oktober sollte aber auch dies kein Problem mehr sein, denn dann müsste plangemäß die Sperrung der Rheintalbahn wieder aufgehoben sein, so Kortz. Bei der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes herrscht trotz der drohenden Zusatzschließungen der Schranken Gelassenheit. "Wir sind es gewohnt, mit solchen Situationen umzugehen, wie bei vergangenen Bauarbeiten mit vorübergehenden Sperrungen des Bahnübergangs Schaffhauser Straße. Es gibt Möglichkeiten, ihn zu umfahren, auch mit Ausnahegenehmigung für Routen, die normalerweise für den Verkehr gesperrt sind, wie in Richtung Schanz-Stube. Oft weichen wir auch über die Westtangente oder über eine Straße unterhalb des Hohentwiels aus", schildert José da Silva, der die Singener Rettungswache leitet. "Es gilt abzuwarten, wie stark die zusätzliche Belastung wird", betont er.

Das wird geraten

Die Stadt Singen hält die Verkehrsteilnehmer dazu an, in den kommenden Wochen, wenn möglich, den Bahnübergang Schaffhauser Straße zu meiden. Sie befürchtet Staus, da der Zusatz-Güterverkehr zu längeren Wartezeiten führe. Zudem sorgten Fahrbahn- und Auffahrtsperrungen auf der A 81, zwischen Hilzingen und dem Hegaukreuz für zusätzlichen Verkehr in der Schaffhauser Straße.