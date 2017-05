Singen Singener Asyl-Zelt wird jetzt abgebaut

473 Flüchtlinge leben zur Zeit noch in Singen. Die Stadt und der Landkreis suchen dringend Wohnungen für die Anschlussunterbringung

Auch wenn man von außen noch nicht viel sieht: Die Leichtbauhalle in der Radolfzeller Straße wird derzeit wieder abgebaut. Rund 400 Geflüchtete haben hier in Spitzenzeiten vorübergehend gewohnt und Schutz vor Krieg und Verfolgung gefunden. Die Stadt Singen hatte dem Landkreis im November 2015 den ehemaligen Kunstrasenplatz für den Zeltaufbau zur Verfügung gestellt.

Auch wenn die Menschen im Zelt nach langer Flucht endlich wieder eine sichere Unterkunft hatten, so war das Leben in der Notunterkunft alles andere als gemütlich. Die Räume nach oben offen und nur durch dünne Holzwände abgetrennt, mussten sie ständig mit dem Lärm und der Enge zurechtkommen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer aus Singen kümmerten sich um die Menschen, richteten eine Art Kindergarten ein. Seit dem Frühsommer 2016 entspannte sich die Lage nach und nach. Es kamen immer weniger Asylsuchende in den Landkreis und nach Singen. In den Sporthallen wird wieder Sport betrieben. Und auch in den anderen Unterkünften entstand wieder mehr Platz.

So konnten die letzten 42 Bewohner der Leichtbauhalle im April in andere, feste Unterkünfte umgesiedelt werden. Jetzt ist das große Zelt leer und kann wieder zurückgebaut werden.

Ein Problem stellt die Wohnraumsituation im Landkreis dar. Es gibt einfach nicht genügend bezahlbare Anschlussunterkünfte für die anerkannten Asylbewerber. "539 Personen mit Anerkennung könnten sofort aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen, wenn sie nur eine Wohnung finden würden", sagt die Referatsleiterin Integration im Landratsamt Konstanz, Monika Brumm. Die Behörde hofft dringend auf Angebote aus den Gemeinden.

Singens Sozialbürgermeisterin Ute Seifried sagt ganz klar: "Wir haben keine Wohnungen." Trotzdem will sich die Stadt nicht vor der Aufnahme drücken. Mit Beginn der Flüchtlingskrise sei jedoch vereinbart worden, dass die großen Städte im Landkreis sich um die Gemeinschaftsunterkünfte kümmern und die kleineren Kommunen dann für die Anschlussunterbringung der anerkannten Asylbewerber zuständig seien. "Zur Zeit erfüllen wir in Singen unsere Quote", sagt Ute Seifried. "Aber nur, weil wir die Menschen in unseren Gemeinschaftsunterkünften unterbringen."

Alle Gemeinden seien in dieser Sache ständig im Gespräch mit dem Landratsamt. Auch darüber, dass der Landkreis seine Gemeinschaftsunterkünfte für Anschlussunterbringungen zur Verfügung stellt. In Singen werden in der Friedinger Straße gerade 50 Plätze in der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Das Haus sollte eigentlich abgerissen werden; nun wird es aber saniert. Im Herbst sollen die Räume zur Verfügung stehen.

539 anerkannte Asylbewerber könnten aus den Gemeinschaftsunterkünften in Anschlusswohnungen umziehen. Doch Sozialwohnungen fehlen in allen Gemeinden. Bisher ist es jedoch etlichen Familien gelungen, eine Wohnung zu finden. 2015 zogen 442 Menschen in eine eigene Wohnung um; 2016 gelang das 853 Personen, und von Januar bis April haben 321 anerkannte Flüchtlinge eine eigene Bleibe gefunden. Die letzten Bewohner der Leichtbauhalle wurden in andere Gemeinschaftsunterkünfte in Singen umgesiedelt. (gtr)