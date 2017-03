Singener App für effizienten Austausch mit Bürgern

Ab Mittwoch wird die Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und Bürgern mittels einer Online-Anwendung erleichtert.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Singen – Die Stadtverwaltung direkt auf Missstände aufmerksam machen – das ist nicht nur im Sinne der Bürger, sondern auch von Oberbürgermeister Bernd Häusler: „Wir wollen vermeiden, dass Bürgermeinungen in unserer Administration untergehen.“ Für eine strukturierte Kommunikation kann deshalb ab sofort eine kostenlose App, also ein Anwendungsprogramm, auf das Smartphone heruntergeladen werden. Dieses erlaubt es, Problematisches in Singen zu fotografieren und kategorisch, beispielsweise unter Abfall/Müll oder Baustellen/Ampeln, einzuordnen. Voraussetzung zur Nutzung ist die Registrierung mit Angaben zur eigenen Person. „Die Informationen werden datenschutzrechtlich geprüft und vertraulich behandelt“, betont Marcel Da Rin, Beauftragter der Singener Kriminalprävention. Ab Mittwoch, 29. März, wird die App anwendbar sein.

Die Administratoren Petra Merklin, Nadja Malcangi, Osamah Khalifa und Marcel Da Rin werten die Informationen aus, bevor diese an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet werden. Einer der Vorteile für den Nutzer ist eine zeitnahe Benachrichtigung über den Bearbeitungsstatus seines Anliegens. „Bisher wendeten sich die Bürger mit den verschiedensten Themen an die unterschiedlichen Abteilungen, sodass es zu Überschneidungen der Tätigkeiten kam. Nun wollen wir die größtmögliche Effizienz erreichen“, erklärt Osamah Khalifa, der persönliche Referent des Oberbürgermeisters. Mit Hilfe eines Ampelsystems behalten Administratoren und Bürger den Überblick.

Um sich zu Wort zu melden, muss man nicht Einwohner von Singen sein. Anregungen seien auch von Besuchern der Stadt willkommen und leicht über die Internetseite www.buergermeldungen.com abzugeben, welche in wenigen Schritten über die Homepage www.singen.de zu erreichen sei, erklärt Pressesprecher Achim Eickhoff. Um der Stadt hilfreiche Rückmeldungen zu geben, sollten nicht nur Meldungen über Ärgernisse verfasst werden: Positive Erfahrungen können ebenso konstruktiv genutzt werden.