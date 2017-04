singen Singen will keine Auto-Tuner

Zu Beginn der Saison setzt die Stadt mit einer Allgemeinverfügung ein klares Signal. Szene-Treffen sind übers Osterwochenende verboten. Der konsequente Polizeieinsatz hat im vergangenen Jahr klare Erfolge gezeigt

Vor dem Singener Rathaus stehen blank polierte Autos auf der Abbiegespur zur Tiefgarage. Ein paar junge Männer haben sich drumherum aufgestellt. Sie gehören zu der Ex-Bauhausszene, mit der vor etwa zehn Jahren in der Singener Südstadt alles ganz friedlich begann. Die Bastler und Hobby-Schrauber wollen am Montagmorgen zeigen, dass sie mit der problembehafteten Auto-Tuningszene nichts zu tun haben. Eine halbe Stunde später wird Werner Pistol von der Singener Polizei diese Aussage bestätigen.

Im Rathaus hat Oberbürgermeister Bernd Häusler den Leiter der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen Karl-Heinz Reiter, die Chefin des Singener Polizeireviers Stephanie Claus und den Kenner der Tuning-Szene Werner Pistol zusammengerufen. Gemeinsam erklären sie, wie sie dem verkehrswidrigen Verhalten der Liebhaber schneller Autos begegnen wollen. Dabei können sie an die Aktionen des vergangenen Jahres anknüpfen. Diese haben schon deutlich zur Entspannung beigetragen. Für Bernd Häusler steht fest: "Es geht um eine Szene, die wir in der Stadt so nicht haben wollen." Damit meint der OB die Posierer, die Raser und die Schaulustigen, die alle zusammen von März bis Oktober vor allem in der Südstadt und auf den Autobahnen durch ihr Verhalten Gefahren heraufbeschwören. Wegen der guten Infrastruktur durch Tankstelle und Schnellrestaurants hat sich das Gebiet rund um den Obi-Kreisel zum Magneten für Autofahrer aus der Schweiz und dem süddeutschen Raum entwickelt.

Mit konsequenten Polizeikontrollen, einer Erhöhung der Bußgelder und der Geschwindigkeitsbegrenzung an Freitagen auf 30 Stundenkilomter ab 20 Uhr hat der Szenetreffpunkt im Singener Süden an Attraktivität verloren. Zum eigentlichen Saisonauftakt der Auto-Tuner hat die Stadtverwaltung für das Osterwochenende mit einer Allgemeinverfügung die Treffen der Autotuning-Szene im gesamten Stadtgebiet verboten (siehe Kasten). Verbunden mit dem Verbot sind empfindliche Bußen. So müssen Personen, die gegen die Verfügung verstoßen mit einem Zwangsgeld von 150 Euro rechnen. Fahrzeuge können abgeschleppt und beschlagnahmt werden, wenn die versammelten Autofreunde nicht innerhalb von 20 Minuten entfernen. Ist ein Auto erst einmal beschlagnahmt, so kann es der Besitzer frühestens am 18. April 2017 zurückbekommen, wenn es technisch für den Straßenverkehr geeignet ist und die entstandenen Kosten beglichen sind.

Großen Anteil am Erfolg haben auch die Hausverbote der anliegenden Einzelhändler. "Im vergangenen Jahr hatten wir 70 Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs", berichtet Werner Pistol. Die Unternehmen haben dafür eigenes Sicherheitspersonal engagiert.

Ohne die sehr starke Polizeipräsenz, den hohen Kontrolldruck und die verschärften Bußgelder sei die Szene nicht in den Griff zu bekommen, sagt Karl-Heinz Reiter. Wer "unnötigen Lärm" verursacht, kann mit der zehnfachen Höhe des üblichen Bußgeldes belangt werden. Sehr wirkungsvoll seien auch die gemeinsamen Kontrollen mit den Schweizer Kollegen. Werner Pistol ergänzt: "Dass die Verstöße in der Schweiz weiter verfolgt und nach dortigem Recht sanktioniert werden, hat gegriffen." Hier sei der deutsch-schweizerische Polizeivertrag sehr hilfreich.

Zwischen fünf Streifenwagenbesatzungen und 70 Polizisten schwankt pro Einsatz das Personalaufgebot. Eine Verhaltensänderung werde nur erreicht, wenn die Akteure erkennen, welche Gefahren und Ordnungsstörungen von ihrem Verhalten ausgehen, ist Reiter überzeugt.

Stephanie Clauß beklagt, dass immer mehr Fahrzeuge von den Herstellern mit lärmender Hochleistungstechnik ausgerüstet werden. Das erschwere die Kontrollen. Bernd Häusler dazu: "Ich verstehe nicht, warum die Gesetzgebung das zulässt." Der OB fühlt sich vom Regierungspräsidium im Stich gelassen. Dort hat er eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer für die Autobahnen am Hegaukreuz beantragt. Bisher ohne Erfolg.

Das Verbot

Mit einer Allgemeinverfügung nach den Paragrafen 1 und 3 des baden-württembergischen Polizeigesetzes untersagt die Verwaltung zwischen dem 13. April, 0 Uhr, und dem 16. April, 24 Uhr, "jedwede Treffen der Autotuning-Szene im Gebiet der Stadt Singen auf öffentlichen und privaten Flächen. /.../ Zur Autotuning-Szene gehören Fahrzeugführer, deren Fahrzeuge gegenüber der Serienproduktion an Karosserie, Fahrwerk, Motorleistung, Auspuff oder Bereifung technisch verändert wurden. Als Treffen gilt jede Ansammlung von mehr als fünf Fahrzeugen dieser Art."