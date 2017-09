Singen Singen verneigt sich vor dem Fetisch Ferrari

Die Automarke ist Kult: Beobachtungen beim Singener Zwischenstopp einer Ferrari-Karawane auf dem Weg ins italienische Maranello.

700 Pferdestärken sind keine Garantie für Pünktlichkeit. Für 15 Uhr ist die Ankunft von 80 Ferraris angekündigt, doch auf dem Parkplatz der Scheffelhalle in Singen herrscht Tristesse. Verstreut vertreiben sich am Donnerstagnachmittag die pünktlichen Fans der Kult-Autos die Zeit, als Farbklecks leuchtet einzig ein Kinderwagen: Er ist rot – also in der klassischen Farbe der italienischen Automarke – und dass die Familie auf die Ankunft der Ferraris warten muss, macht gar nichts. Es ist der Fetisch, der die Zeit bestimmt, und wer ihn verehrt, übt sich in Demut.

In der Autostadt Singen muss man das niemandem erklären. Dass für den Zwischenstopp der Ferraris auf ihrer Fahrt von Frankfurt ins italienische Maranello aus Anlass des 70jährigen Bestehens des Automobils ein innerstädtisches Parkgelände ganztägig gesperrt wird, sollte sich die Stadtverwaltung in der Nachbarstadt Konstanz einmal erlauben – unterm Hohentwiel aber gibt's keinen Mucks. Wieso auch? Das Auto ist eingeschrieben in die DNA der Stadt, Parkplätze stehen auf der benachbarten Offwiese reichlich zur Verfügung.

Anderthalb Stunden später werden die ersten Karossen vom eigens zur Verfügung gestellten Personal auf dem Gelände eingewiesen, was eine ziemliche Prozedur darstellt – auch dies eine Verneigung, zugleich aber eine verständliche Vorsicht. Das Gelände erlebt bei einem Stückpreis von durchschnittlich mindestens 250 000 Euro innerhalb von Minuten eine atemberaubende Wertsteigerung, ein Kratzer kann da schnell den Preis eines handelsüblichen Gebrauchtwagens erreichen.

Den Spott dazu gibt's gratis, aber er zielt auf die Fahrer und nicht auf die Ferraris. "Einparken können sie nicht", so der ironische Kommentar eines Beobachters für das mehrmalige Vor und Zurück, "schade für die schönen Autos." Im Gespräch wird schnell deutlich, dass er sich auskennt. Motorenleistung, Zahl der Zylinder, Baujahr – man kommt schnell ins Fachsimpeln. Seinen Namen nennen will der aus dem Ortsteil Bohlingen stammende Mann aber nicht. Er selbst fährt einen Polo und will lieber anonym bleiben. Auch das eine verständliche Vorsicht: Was, wenn er etwas Falsches sagt? In der Gemeinde der Fans wäre dann ihm die Häme sicher.

Zurückhaltung beim Spott dagegen herrscht beim Schauspiel des Ausstiegs, wobei die Rollenverteilung klar ist: Er sitzt am Steuer, sie zieht als Beifahrerin schnell noch die Lippen nach. Neid und Bewunderung liegen gleichermaßen in der Luft, nicht aber Missgunst: Man wäre gerne an deren Stelle. Der gefühlskalte Blick freilich stellt anderes fest. Der Fetisch fordert das elegante Verlassen des Fahrzeugs, für die Herren im zumeist gesetzteren Alter aber gleicht der Akt in Ansätzen den Verrenkungen einer nur halbwegs geglückten Turnübung. Eine bessere Figur machen die Frauen, obwohl sie sich teils unter erschwerten Bedingungen aus ihren Sitzen in Bodennähe erheben müssen. Die hochhackigen Schuhe verkürzen den ohnehin schon ungünstigen Winkel zwischen Ferse und Beinmuskulatur, was den Wechsel von der Sitzposition zur aufrechten Haltung zur Herausforderung macht. In der Abschlussszene gleichen sich dann geschlechtsübergreifend die Rituale: Die Kleidung wird in Form gebracht, er zieht an der Hose, sie rupft am Rock.

Der Ferrari ist nicht praktisch, für Hermann Maier steht das außer Frage. "Das Auto eignet sich ganz bestimmt nicht zum Brötchen holen", sagt der Chef des benachbarten Museums Art & Cars (MAC), dem der Zwischenstopp auf der Pilgerfahrt nach Italien zu verdanken ist. Es gebe zwar durchaus Modelle, die über einen ganz passablen Kofferraum verfügen, aber darum geht's bei der Marke nicht. Sie sei die Ikonisierung einer Zeit, die durch ihre Form, das Design und der Huldigung an die Technik in Verbindung mit der Vorstellung an ein eigentümliches Lebensgefühl einen unvergänglichen Kultstatus erlangt habe. Künstler beispielsweise ließen sich zuhauf davon inspirieren und umgekehrt trugen sie mit ihren Impulsen zur Ausbildung des Fetisch bei.

Einer Autostadt wie Singen steckt das im Blut, aber wie lässt sich die Vergötterung einer Generation vermitteln, die den Sinn des Autos auf den Transport von Mineralwasserkisten im Modus des Car-Sharings reduziert? Hermann Maier versucht es mit einem Vergleich: "Der Ferrari ist für seine Zeit das, was heute ein Apple für die Smartphone-Generation darstellt."

Dann ist das Spektakel auch schon vorbei. Kurz vor 18 Uhr zieht die Karawane weiter in Richtung Zürich, wo man die Nacht verbringen möchte. Am Zebrastreifen zum Stadtpark hält ein junger Autofahrer im getunten GTI, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Durchs offene Seitenfenster blickt er hinüber zur Scheffelhalle mit den abfahrenden Ferraris. Dann gibt er ohrenbetäubend Gas als wär's ein letzter Gruß an das Monument einer sich verabschiedenden Epoche.

Geschichte und Kult

Als Geburtsjahr der Marke Ferrari gilt das Jahr 1947, damals kam der Ferrari 125 C Sport auf den Markt. Der Name stammt von Enzo Ferrari, der von 1929 bis 1938 ein Rennteam mit der Bezeichnung Scuderia Ferrari leitete. 1940 zog man nach Maranello um, das Unternehmen wurde nach der Zerstörung bei einem Bombenangriff 1946 neu aufgebaut. Ursprünglich ging es um die Konstruktion von Rennwagen, nach und nach wurden jedoch auch Straßenwagen hergestellt – diese blieben gleichwohl weitgehend den "Schönen und Reichen" vorbehalten.

Enzo Ferrari starb 1988. Nicht zuletzt durch die Erfolge in der Formel I erlebt der Mythos Ferrari seit Mitte der 90er Jahre eine Revitalisierung. Die Besonderheiten der Ferraris fallen selbst Laien auf: Das Rot erscheint anders rot als sonst, gleiches gilt für den ebenfalls oft zu sehen gelben Anstrich und sogar das Grau sieht flott aus. Tatsächlich sind die Fahrzeuge nach Angaben von MAC-Leiter Hermann Maier bis ins Details gestylt. (sk)