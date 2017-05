Singen Singen tritt im Sommer in die Pedale

Das Jubiläum "200 Jahre Fahrrad" sorgt auch in der Hegau-Stadt für ein reichhaltige Aktionsprogramm. OB Bernd Häusler will drei Wochen lang auf's Auto verzichten

Als würde sich durch die Mountainbike-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Singen nicht ohnehin schon alles ums Fahrrad drehen, nutzt die Stadtverwaltung zusammen mit den Radfahrverbänden Adfc, Agfk, den verschiedenen Fahrradhäusern, der AWO, dem Velo Club Singen und dem Cineplex die Erfindung des Fahrrades, um das Radfahren noch mehr in das Bewusstsein der Bürger und den städtischen Alltag zu bringen. "Wir haben viele Hunderttausend Euro in unsere Radwege gesteckt, um die Strecken attraktiver zu machen", sagt Oberbürgermeister Bernd Häusler. "Jetzt wollen wir bewusst auf eine Veränderung im Individualverkehr hinwirken." Ziel sei es, die Menschen dazu zu bewegen, das Auto öfter stehen zu lassen und sich mit dem Fahrrad oder zu Fuß fortzubewegen.

Mit einem attraktiven Programm wollen die Umweltbeauftragte der Stadt, Christian Kaluza-Däschle und der Klimaschutzmanager Markus Zipf die Bürger aufs Rad locken. Anlass ist auch die Erfindung des Fahrrades durch Karl Drais, der im Juni 1817 erstmals seine Laufmaschine (die Urform des Fahrrades) in Mannheim vorführte. An den kommenden Wochenenden finden immer sonntags jeweils ab 14 Uhr ab dem Singener Rathaus geführte Radtouren statt. Am 25. Mai gibt es ab 10 Uhr sogar eine sportliche Tagestour zum Überlinger See. Höhepunkt wird die Mountainbike-WM am 25. Juni sein.

Dazu kommen noch zahlreiche weitere Aktionen, mit denen Singen sich auch überregional als Fahrradstadt bekannt machen will. Zum Beispiel mit dem Stadtradeln, bei dem Teams möglichst viele Fahrradkilometer sammeln und in den Wettbewerb mit anderen Städten treten können. OB Bernd Häusler stellt gerade seinen gesamten Terminplan um. Er will drei Wochen lang ganz aufs Auto verzichten und nur noch das Rad benutzen.

Außerdem können Teilnehmer an der Aktion "Finde dein Geschenk" drei Fahrräder gewinnen. Detaillierte Infos unter: www.singen.de