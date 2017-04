Singen Singen schult lauter kleine Klimahelden

Umweltschutzprojekt an den Grundschulen lässt Zweitklässler das Thema Erderwärmung erkunden.

Die Flamme des Bunsenbrenners lässt die Eiswürfel schmelzen, das aufgefangene Wasser im Glas darunter steigt langsam. "Was passiert, wenn die Pole abschmelzen?", fragt Stephanie Esch die Schüler der Klasse 2c der Waldeck-Schule, die aufmerksam ihrem Experiment zuschauen. Die Antworten kommen spontan: "Dann kommt es auf der Welt zu Überschwemmungen."

Auf ihren T-Shirts steht "Ich bin ein Klimaheld", sie gehören zu den rund 100 Schülern der Waldeck-Schule, die an dem Klimaschutzprojekt an Singener Grundschulen teilgenommen haben. Die Schüler der 2c der Waldeck-Schule wissen jetzt, dass jeder einzelne etwas zur Reduzierung der Erderwärmung beitragen kann. In drei Doppelstunden haben sie Themen zum Kohlenstoffdioxid-Ausstoß unter die Lupe genommen und erfahren, dass die Folgen der Erderwärmung die Erde in Gefahr bringent. Auf spielerische Weise haben sie gelernt, wie jeder einzelne im täglichen Alltag dazu beitragen kann, den Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid (CO2) zu reduzieren.

Die Zweitklässler wissen es jetzt: "Nicht zu viel Strom verbrauchen", "Regional einkaufen", "Den Müll nach Arten trennen" oder "Mehr zu Fuß laufen oder den Bus nehmen". Das haben sie selbst ausprobiert und über zwei Wochen hinweg Klima-Stempelpunkte für den Schulweg zu Fuß gesammelt. Zum Abschluss erhielt jeder Klimaheld einen Klimaschutzvertrag mit Tipps zur Einsparung von CO2, den die Schüler zuhause mit ihren Eltern nochmals besprechen können.

Die Thematik durch Kinder als Boten in die Familien zu bringen, ist auch ein Ziel von Stephanie Esch, die das Projekt entwickelt und durchgeführt hat. Sie möchte Kinder für das Thema Umwelt und Klima sensibilisieren. Die 44-jährige Stadtplanerin hat Architektur studiert und arbeitet beim Singener Büro Raumstadt Architektur. Seit 2013 ist sie als Dozentin und Moderatorin im Bereich Stadt und Verkehr, Klimaschutz- und Mobilitätsprojekte, so wie Bürgerbeteiligungsprozessen tätig. Schulleiterin Anja Claßen sprach ihren Dank an die Stadt aus, die das Projekt finanzierte. Insgesamt 18 Schulen im Stadtgebiet haben an der Aktion teilgenommen. Wie Markus Zipf von der Umweltschutzstelle der Stadt im Gespräch mit dem SÜDKURIER mitteilte, soll das Projekt als Dauerthema weitergeführt werden. Schulleiterin Claßen kündigte an, das Projekt "Ich bin ein Klimaheld" im Rahmen der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung ins Schulkonzept aufzunehmen und Initiatorin Stephanie Esch wünscht sich, dass sie es auf höherer Ebene durchführen kann.

Das Projekt

Stephanie Esch hat das Klimaschutz- und Mobilitätsprojekt für Grundschulen auf Basis einer dreijährigen Testphase an über 40 Heilbronner Grundschulklassen entwickelt. Es entstand ein umfassendes pädagogisches Konzept, das mit allen Sinnen der Kinder arbeitet. In vier Bausteinen geht es um die Themen Klimazonen, natürliche Erderwärmung sowie vom Menschen verursachte Erderwärmung und seine Folgen. In drei Schuldoppelstunden sowie einem Elternabend wird Klimaschutzwissen vermittelt. Die entscheidende Botschaft für die Klimahelden lautet: Klimaschutz fängt bei mir an! Gemeinsam können wir viel erreichen! Die Idee zieht weite Kreise. Neben den Städten Heilbronn und Singen läuft das Programm auch an Schulen in Stuttgart und Radolfzell.

