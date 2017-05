Singen Singen läuft wieder für den BeTreff

Großes Engagement zeigen die Bürger für Menschen mit Behinderungen. Der siebten Sponsorenlauf zieht viele Teilnehmer an.

Mandy mit der Startnummer 043 schaute interessiert in die Runde, die Bernhardiner-Hündin war nicht der einzige Vierbeiner unter den Teilnehmern. Mit Herrchen Gerd de Bruin und 19 weiteren Mitarbeitern der Baugenossenschaft Oberzellerhau war auch Mandy am Samstag zum siebten Sponsorenlauf für den BeTreff angetreten. Teilnehmer aus Singen und Umgebung haben ihr Engagement für einen guten Zweck erneut bewiesen. An den Start gingen Teilnehmer jeden Alters.

Ob als Kleinkind im Kinderwagen oder betagt im Rollstuhl geschoben, wie die Senioren vom Altenheim St. Anna. Mit 34 Läufern und Läuferinnen war die Firma Maggi stark vertreten. 300 Kilometer wollten sie einlaufen. Stark vertreten war auch Amcor mit 36 Teilnehmern, wobei Adrian in seiner Sportkarre nicht mitgerechnet war. Vater Slobodan Apic wollte mit ihm gemütlich auf Tour gehen. Unterwegs würde seine Frau Friederike Borchert häufiger an ihnen vorbeiziehen – sie hatte sich acht Kilometer vorgenommen.

Zum ersten Mal dabei war Bürgermeisterin Ute Seifried, die zwar Wandern dem Laufen vorzieht. Mit ihrem Mann Werner ging sie an den Start und meinte ganz gelassen: "Mal sehen, was geht." Es mangelt auch nicht an Nachwuchs, Schüler der Hebelschule in Gottmadingen konnten den Start kaum erwarten. Von Wettkampfstimmung war nichts zu spüren, mit fröhlichen Gesichtern gingen die Teilnehmer nach dem Startschuss durch Oberbürgermeister Bernd Häusler auf die Strecke. Beste Stimmung auch nach dem Lauf: bei einem bunten Rahmenprogramm und versorgt von 80 Helfern und 20 Mitgliedern der Jungwehrwehr kam fröhliche Feierlaune auf.