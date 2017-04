Singen Singen im Kirchenchor macht glücklich

Kirchenchor St. Pankratius probt neue Messe und sucht neue Mitsänger

Der Bohlinger Kirchenchor St. Pankratius konnte bei seiner Hauptversammlung neben den Sängerinnen und Sängern auch viele Gäste begrüßen, die sich über die Aktivitäten des Chores informieren wollten und bei dieser Gelegenheit das gesellige Beisammensein pflegen wollten, das ja Bohlingen so reizvoll macht. Zu der Versammlung fanden sich auch fünf ehemalige Sängerinnen ein, alle um oder über achtzig, die sich gerne an die aktive Zeit im Kirchenchor erinnerten und diese Erinnerungen immer wieder auffrischen.

Zunächst begann der Abend mit einer geistlichen Besinnung in der katholischen Kirche, wo Rosi Bruder mit einfühlsamen Worten und Fürbitten einen nachdenklichen Beginn setzte. Die Fortsetzung folgte im Weihbischof-Gnädinger-Haus mit der Begrüßung der Gäste durch die Sprecherin Ulrike Wehrle. Irene Ullrich, seit fünf Jahren Schriftführerin des Kirchenchores, gab einen Abriss der Geschehnisse im zu berichtenden Chorjahr. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Ereignisse es zu erwähnen gibt. Die neue Kassiererin Rosemarie Riedmann berichtete über die Geldbewegungen der Chorkasse und konnte dank einwandfreier Führung der Kasse anschließend entlastet werden. Das sogenannte "Offene Singen" im April 2016, dessen Reingewinn einer Familie mit einer schwerstkranken, dreifachen Mutter zukam, war ein voller Erfolg. Hier bewährte sich die Spendenfreudigkeit der Bohlinger und Gäste aus den Nachbargemeinden.

Im Bericht des Chorleiters Ekkehard Halmer klang seine Sorge heraus, was den schrumpfenden Bestand an Männerstimmen betraf, im Gegensatz zu drei neu hinzugekommenen Sängerinnen. Das Problem ist nicht neu, sodass die Überlegungen des Dirigenten dahingehen, nur noch Werke mit dreistimmigen Chören einzustudieren. Aber nicht nur Männer sind herzlich willkommen, auch jede Frau wird im Chor mit offenen Armen empfangen. Gerade zurzeit ist der Chor mit der Einstudierung einer neuen Messe beschäftigt. Daher hofft man auf neue Mitsängerinnen und -sänger. Im Übrigen habe sich die Verlegung der wöchentlichen Chorprobe von Freitag auf Mittwoch Abend 20 Uhr gut bewährt, sodass verlängerte Wochenendunternehmungen eher möglich sind.

Der Kirchenchor Pankratius Bohlingen besteht laut Chorsprecherin Ulrike Wehrle zur Zeit aus 34 Sängerinnen und Sänger. Durch das "Offene Singen" in 2016 gab es zwei Neuzugänge bei den Frauen und seit Januar noch eine weitere Alt-Sängerin. Es ist eine schöne Sitte, diejenigen Sängerinnen und Sänger mit einem Blumenstrauß oder einer Flasche Wein zu ehren, die fast nie oder nur wenig den Chorproben fern blieben. Für nur eine Fehlprobe wurde Gaby Müller ausgezeichnet, für zwei Fehlproben Ekkehard Halmer und Anneliese Arnold, drei Fehlproben verzeichnete Rosi Bruder und vier Fehlproben hatten Ulrike Russo und Peter Köbbel.

In Vertretung des verhinderten Ortsvorstehers Stefan Dunaiski wurde von seiner Stellvertreterin Christine Schnell die einstimmige Entlastung des Führungskreises vorgenommen. Inzwischen habe sich der Kirchenchor nicht nur bei kirchlichen Anlässen bewährt, sondern auch bei sozialen Brennpunkten, wie beim "Offenen Singen" oder bei der Sichelhenke, bei der musikalischen Bereicherung des Adventsnachmittags der Senioren oder beim Neujahrsempfang der Stadtverwaltung in Bohlingen. Ebenso hat der Chor beim alljährlich im September stattfindenden Genusswalken tatkräftige Unterstützung geleistet. Christine Schnell dankte dem Führungskreis und allen Chormitgliedern. Beim Punkt "Ehrungen" wurde Ulrike Wehrle für 25 Jahre Treue zum Chor geehrt, außerdem Gertrud Di Lena für 20-jährige Mitgliedschaft. Der Chorausflug soll dieses Jahr als Tagesbusfahrt auf die Rigi in der Zentralschweiz gehen.

Zum Schluss ergriff Manfred Siegwarth vom Kulturforum das Wort. Er machte auf eine Veranstaltung im Mai aufmerksam, bei der mit Bürgern in Bohlingen konfessionsübergreifend über Werteorientierungen diskutiert werden soll, wie man das Leben noch attraktiver gestalten könnte. Markus Krotz vom Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat bedankte sich beim Chor für die geleistete Arbeit und gab bekannt, dass 2017 die Wallfahrt nach Schienen nicht stattfinden wird, da diese terminlich mit der Einführung des neuen Pfarrers zusammenfallen würde.

Kirchenchor Bohlingen

Einladung: Der Kirchenchor lädt alle, die Freude am Singen haben, herzlich zu einer "Schnupperprobe" ein. Proben sind immer mittwochs um 20 Uhr im Weihbischof-Gnädinger-Haus. Es ist nicht erforderlich, dass vom Blatt gesungen werden kann und das Notenlesen kann beim gemeinsamen Einstudieren der neuen Lieder und beim Wiederholen gelernt werden.

Kontakt: Ulrike Wehrle, Chorsprecherin, Telefon (0 77 31) 518 52 oder Dirigent Ekkehard Halmer, Telefon (0 77 31) 475 88.

