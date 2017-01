Singen Singen gibt Impulse für Existenzgründer

Einen Impulsnachmittag für Existenzgründung veranstaltet der Standortmarketingverein Singen aktiv am Mittwoch, 1. Februar, gemeinsam mit der Agentur für Arbeit

Informiert wird dabei über die aktuellen finanziellen Leistungen zur Aufnahme einer selbständigen Arbeit. Die Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr in der Villaconsult an der Erzbergerstraße in Singen statt. Darüber hinaus referieren in diesem Zeitrahmen das Job-Center Landkreis Konstanz, die IHK Hochrhein-Bodensee und der Gründerschmiede über die grundsätzlichen Themen einer Existenzgründung, Festigung von Jungunternehmen und Nachfolge.

"Ab 16 Uhr steht das Spezialthema Burnout-Prävention für Gründer mit Diplom-Psychologin Claudia Rupp auf dem Programm", wie Silke Hirt vom Standortmarketingverein in einer Pressemitteilung ankündigt. Die Diplom-Psychologin vom Bildungsdienstleister Pro-Di stehe, wie alle anderen Partner, für Fragen zur Verfügung. Teilnahme ist kostenlos.

telefonisch unter Tel. (07731)85-744 oder direkt per E-Mail an singen-aktiv@singen.de