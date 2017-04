Singen Singen fühlt sich von Bund und Land alleingelassen

Vor der Bundestagswahl herrscht Stillstand, was die Ausstattung der Schulen mit digitalen Werkzeugen angeht. Das bringt nicht nur die Schulleiter, sondern auch die Stadträte auf die Palme. Die Kommunen werden als Schulträger in die Pflicht genommen. Doch die warten jetzt erst mal ab

An der Medienbildung kommt die moderne Gesellschaft nicht vorbei. Wer sich im digitalen Dschungel nicht auskennt, kommt darin um. Deshalb gibt es überhaupt keine Alternative zu einer guten medialen Ausstattung der Schulen. Das haben die Gestalter der Lehrpläne richtig erkannt. Was sie jedoch nicht geklärt haben, ist die Frage der Finanzierung.



Pattsituation an den Singener Schulen

Wie es aussieht, sitzen die Kommunen in diesem Fall zwischen den Stühlen der Landes- und Bundespolitik. Während die Schulen dringend auf die Geräte-Ausstattung warten, um die verpflichtenden Lehrpläne zu erfüllen, fehlt den Städten und Gemeinden dafür das Geld. Eine entsprechende Förderung ist zwar von der Bundesbildungsministerin in Aussicht gestellt, wird aber vor der Bundestagswahl sicher nicht mehr ausgezahlt. Und auch das Land will mit der Finanzierung nichts zu tun haben. Unterdessen schließen Minderjährige fleißig Verträge ab, werden Jugendliche zu Mobbingmonstern und andere zu ihren Opfern. Das ist fatal. Da hilft nur gute Aufklärung.