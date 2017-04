Singen Singen feiert sein Klinikum

2018 wird das Krankenhaus 90 Jahre alt. Die Vorbereitungen für die Feiern laufen schon jetzt an. Die Vorstellung eines Buches über die Historie des Hauses bildet den Auftakt zu den 90-Jahr-Feiern. Und der Theaterverein arbeitet an einem Stück über die Geschichte des Klinikums.

Die Vorbereitungen zum 90-jährigen Bestehen des Singener Klinikums, das 2018 gefeiert wird, laufen schon auf Hochtouren. Zum Start der Feierlichkeiten findet schon am 16. November 2017 im Bürgersaal des Rathauses eine Buchtaufe statt. Burkhard Helpap, ehemaliger ärztlicher Direktor, arbeitet bereits intensiv an dem Werk, das 120 Jahre Stadt- und Krankenhausgeschichte aufzeigen wird.

Ein zwölfköpfiger Ausschuss unter Leitung von Professor Frank Hinder, dem ärztlichen Direktor, und der Pressesprecherin Andrea Jagode ist dabei, die Veranstaltungen zu terminieren. "Wir beginnen mit den Feierlichkeiten mit einer Buchtaufe im November", kündigte Frank Hinder kürzlich bei der Hauptversammlung des Krankenhausfördervereins an. Burkhard Helpap nimmt in sein Buch auch die 120-jährige Stadtgeschichte, die 2018 gefeiert werden soll.

Das Singener Krankenhaus war am 1. Oktober 1928 an seinem heutigen Standort mit damals 185 Betten eröffnet worden. Heute hat das Klinikum 412 Betten. Vor der Eröffnung unter dem Hohentwiel hatte es bereits seit 1895 ein Krankenhaus gegeben, das mit 25 Betten für damals 2517 Einwohner dort untergebracht war, wo heute das Amtsgericht ist. Durch die rasante Entwicklung der Bevölkerungszahlen ließ der Gemeinderat ein neues Krankenhaus bauen. Der renommierte Architekturprofessor Hermann Billing aus Karlsruhe hatte sich bei den Plänen insbesondere vom Rondell Augusta auf dem Hohentwiel inspirieren lassen. Im Turm, der an das Rondell erinnert, ist übrigens nicht nur der Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach, sondern auch die Krankenhauskapelle, die bis zum Festakt am 11. Oktober 2018 saniert und umgestaltet werden soll.

Die Kapelle soll eine moderne Gestaltung bekommen und die derzeit feste Bestuhlung soll durch freie Bestuhlung ersetzt werden. Der Krankenhausförderverein sammelt nun auch Spenden für die Sanierung, denn zurzeit fehlt noch etwa die Hälfte der voraussichtlichen Kosten in Höhe von 200 000 bis 240 000 Euro. "Wir hoffen sehr, dass wir das Geld bald zusammen haben", so Klinikseelsorgerin Waltraud Reichle. Die Wiedereinweihung soll auch 2018 stattfinden.

Mit im Boot beim Jubiläum ist auch der Theaterverein Pralka. Die Regisseurin Susanne Breyer schreibt eigens für das Jubiläum ein Theaterstück zur Krankenhausgeschichte. Das Stück, das unter dem Motto "90 Jahre Krankenhaus unterm Hohentwiel" steht, hat am 12. Oktober 2018 Premiere. Es wird an verschiedenen Originalschauplätzen aufgeführt. Geplant sind neun Aufführungen, bei großer Nachfrage auch mehr.

Schon am 18. März 2018 gibt es in der Reihe "Wissenswert" einen Vortrag zur Geschichte mit Philipp van der Osten, kommissarischer Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Uni-Klinikum Hamburg-Eppendorf. Geplant sind außerdem zwei Matineen im Café Lichtblick, Aktionen zum Tag der Pflege und ein Tag der Offenen Tür im Juni 2018.

Das Krankenhaus

Das Hegau-Bodensee-Klinikum Singen ist auch Akademisches Lehrkrankenhaus der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der größte Standort des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz. Es gibt von der Neugeborenen-Intensivstation bis hin zum Linksherzkatheter-Messplatz hoch spezialisierte Einrichtungen sowie mehrere interdisziplinäre Zentren. Der gesamte Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz ist mit über 1 400 Betten und rund 3 600 Mitarbeitern der größte Gesundheitsversorger in der Bodenseeregion.

