Singen Singen bereitet sich aufs Hohentwielfestival vor

Der Aufbau beginnt und in drei Wochen ist bereits Auftakt mit Sarah Connor. Als weitere Stars werden Anastacia, Amy MacDonald, Glasperlenspiel und Max Giesinger auf der Karlsbastion erwartet. Bei Burgfest soll ein Mittelalter-Lager in der Unteren Festung eingerichtet werden.

"Es geht nahtlos weiter", berichtet Roland Frank vom Singener Eigenbetrieb Kultur- und Tourismus (KTS) am Tag nach dem Stadtfest-Wochenende. Kaum sind die Abbauarbeiten in der Innenstadt abgeschlossen und die Gerätschaften zur Mountainbike-WM weggeräumt, beginnen die Vorarbeiten für das nächste, große Ereignis: das diesjährige Hohentwielfestival. "Schon morgen werden die ersten Transporte auf die Burg gefahren", so KTS-Chef Frank. Er weiß, wie viel Arbeit hinter der beliebten Kombination aus historischer Kulisse, reizvoller Landschaft, vielseitigem Familienprogramm und hochkarätigen Konzerten liegt. Noch handle es sich lediglich um Vorarbeiten. Damit zum Auftakt am Samstag, 15. Juli, Sarah Connor auf ihrer Muttersprache-Tour optimale Bedingungen vorfindet, werden die Anstrengungen ab kommender Woche aber konsequent ausgeweitet. In diesem Jahr starten die Veranstalter mit geballter Frauen-Power auf der Burg. Neben Connor kommen Anastacia am Dienstag, 18. Juli, Amy MacDonald am 19. Juli, so wie die erfolgreiche Singener Sängerin Caro Niemczyk am 20. Juli. Der Popstar aus Singen hat sich gemeinsam mit ihrem Partner Daniel Grunenberg als Elektropop-Duo Glasperlenspiel in den Hitparaden etabliert. Sie gastieren gemeinsam mit Max Giesinger beim Open-Air-Konzert auf der Karlsbastion. Frank rechnet mit vier gut besuchten Konzerten. "Der Vorverkauf läuft prima", verrät er. Auch die Zusammenarbeit mit dem mittlerweile in Freiburg ansässigen Konzertveranstalter Koko/DTK gestalte sich zuverlässig, nachdem Geschäftsführer Marc Oßwald die Konstanzer Anteile am Unternehmen übernommen hat.

Das Lob geben die Freiburger Partner gerne zurück: "Die Planungen klappen mit Singen als starkem Partner vor Ort auch von Freiburg aus", erklärt Brigitte Schömmel aus dem Freiburger Koko-Büro gegenüber der Tageszeitung. Und sie hat eine gute Nachricht für alle Hohentwiel-Festival-Fans: "Es gibt noch Karten für alle vier Konzertabende!"

Viel geboten sei in diesem Jahr auch beim Burgfest. Als der Singener Hausberg, über Jahrhunderte württembergische Enklave im badischen Hegau, 1969 endlich ein Teil der Stadt wurde, wurde das Fest aus der Taufe gehoben. Im Lauf der Jahre wurde daraus ein Fest für die Bürger der Stadt und weit darüber hinaus. Tausende zieht es jedes Jahr auf die Burgruine, um Musik, Kleinkunst und die einzigartigen Atmosphäre zu erleben. "Und in diesem Jahr soll auch den Rittern wieder Platz eingeräumt werden", kündigt Roland Frank als Burgfest-Organisator an. Mit den Erfahrungen vom Jubiläumsburgfest vor zwei Jahren wolle man nun die Zielgruppe der Mittelalterfans ansprechen, ohne jene zu verprellen, die die gewohnte Vielfalt des Programms schätzen.

Das Programm

Eintrittskarten im Vorverkauf telefonisch unter: Tel. (0800) 999-1-777.