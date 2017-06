Singen Singen auf dem Weg zur Barrierefreiheit

Der Gesetzgeber schreibt den Umbau öffentlicher Verkehrsanlagen bis 2022 vor. Nach Angaben von Behindertenbeauftragten ist die Stadt Singen dabei sehr gut unterwegs.

Es waren zwei Tage im Mai, mit denen sich gleichermaßen Hoffnungen, Erwartungen und Forderungen verbinden. Die Fachtagung zum Thema "Barrierefreie Verkehrsanlagen" im Singener Rathaus hatte dabei zwei Schwerpunkte: Wie der Behindertenbeauftragte des Landkreises Konstanz, Oswald Ammon, sagte, ging es am ersten Tag um die gesetzlichen Vorgaben, am zweiten Tag wurden dann gelungene oder weniger gelungene Beispiele der Umsetzung begutachtet.

Was die Gesetzeslage anbelangt, so dominiert ein Datum. Bis Anfang 2022 muss der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) komplett barrierefrei verfügbar sein. Viel Zeit, so könnte man meinen, doch bei einer ähnlichen Vorgabe haben sich bundesweit etliche Kommunen verschätzt: Auch beim Recht auf einen Betreuungsplatz für unter Dreijährige (ab 2013) war der Zeitkorridor für den Ausbau der Infrastruktur langfristig terminiert, dennoch kamen am Ende etliche Kommunen in Verzug.

Beim jetzt anstehenden Umbau des ÖPNV ist die Herausforderung mindestens ebenso groß. Beispiel: Allein in Singen gibt es rund 260 Bushaltestellen und sie alle müssen bis 2022 so ausgestattet sein, dass sie von Niederflurbussen angefahren und von Menschen mit Handicap genutzt werden können. Die Stadt ist nach Einschätzung des Behindertenbeauftragten gut im Rennen, bereits 85 Bushaltestellen entsprächen den neuen Anforderungen.

Singen gilt auch bei anderen Umbauten als mustergültig. So sind Oswald Ammon und Gerd Schäfers als städtischer Behindertenbeauftragter voll des Lobes für den Kreisverkehr im Kreuzungsbereich von Posthalterswäldle und Friedingerstraße. Durch die kontrastreiche Gestaltung sowie die mit Noppen, Rillen und Kanten ausgestatteten Pflasterungen ist stark sehbehinderten und blinden Menschen die Nutzung der Straßenübergänge möglich, auch Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehhilfen könnten dank der Absenkungen ohne Barriere die Straßenseite wechseln.

Beide Behindertensprecher weisen zugleich darauf hin, dass die Neugestaltungen nur dann etwas bringen, wenn zugleich ein genereller Bewusstseinswandel stattfindet. Dabei geht es um Rücksichtnahmen, aber auch um Wissen und Können. So müssen Busfahrer für die neuen Haltestellen die Anfahrpraxis beherrschen. Denn stehen die Reifen nicht exakt auf der Rundung des Straßenboards, geht der Effekt der Barrierefreiheit verloren.

Bausteine für ein neues Miteinander