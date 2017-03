Singen Simulierte Firmen haben echten Erfolg

Die Schüler der Robert-Gerwig-Schule setzen bei der Organisation der jährlichen Übungsfirmenmesse in der Singener Stadthalle ihr Wissen in die Praxis um

Bereits zum sechsten Mal organisiert das Berufskolleg 1 der Robert-Gerwig-Schule die Internationale Bodensee-Schülerfirmen-Messe in Singen. Am Donnerstag, 16. März, ist es wieder so weit. 37 Übungsfirmen aus der Umgebung werden sich in der Stadthalle Singen einfinden, um virtuell Geschäfte miteinander abzuschließen. Die Jugendlichen bekommen so einen Einblick in die Komplexität der Geschäftswelt und sind direkt mit potentiellen Kunden in Kontakt. Die treibenden Kräfte dieses Projekts, Stefan Klocke und Jan Woortmann, unterstützen ihre Klasse, die das ganze Schuljahr über mit der Planung der Messe betraut ist und somit allen Übungsfirmen in Deutschland die Chance gibt, einmal jährlich das Geschäftsleben mit seinen täglichen Herausforderungen kennen zu lernen. Von den Flyern bis zur Gestaltung der Messeboxen werden die Entscheidungen allein von den Schülern getroffen. Die 30-köpfige Agentur Gerwig agiert gruppenweise in unterschiedlichen Bereichen. Neben Zuständigen für Katalog, Design und Dokumentation berichtet Robin Ebner, Mitverantwortlicher der Sponsorenabteilung, von der Schwierigkeit potentielle Geldgeber für die eigene Firma zu gewinnen. Zu den diesjährigen Sponsoren zählen beispielsweise Getränkehersteller Randegger und die Thüga Energie GmbH. Die Stadthalle bietet Raum für insgesamt 90 Übungsfirmen, ein Anstieg der Teilnehmerzahl sei daher wünschenswert, so Klocke. Im Falle der Robert-Gerwig Schule werden die wöchentlich siebenstündigen Bemühungen der 16- bis 18-Jährigen am Ende des Schuljahres mit einer gesonderten Note im Zeugnis belohnt und auch dieses Jahr haben sich die Schüler mächtig ins Zeug gelegt.

600 Einladungen wurden per Post und per E-Mail an alle in der Datenbank der ZÜF, der Zentralstelle des Deutschen Übungsfirmenrings, verzeichneten Firmen in Deutschland verschickt. Zwischen 10 und 16 Uhr sind am kommenden Donnerstag alle Interessierten herzlich eingeladen, sich mit den Messeständen und Ansprechpartnern vertraut zu machen.