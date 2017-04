Singen "Simply the Best": Eine Zeitreise durch die Soul-Geschichte

"Simply the Best": Eine Zeitreise durch die Soul-Geschichte

Es nennt sich Musical, ist aber eher ein Konzert mit unsterblichen Hits: "Simply the Best" ist weitaus mehr als die musikalische Biografie von Tina Turner.

Wer befürchtet hatte, dass in der Singener Stadthalle nur Aufguss-Versionen von Tina Turner-Hits gespielt würden, sah sich aufs Angenehmste überrascht, denn in Wahrheit handelte es sich um eine musikalische Zeitreise durch die Soul-und Popgeschichte von den 1950er bis in die 1990er Jahre. Zwar ist "Das Musical – Simply the Best" nicht wirklich ein Musical, sondern ein mit Zitaten gespicktes Konzert, bei dem die Biografie von Tina Turner den roten Faden bildet, doch das spielte keine Rolle, denn die Musik selbst ist grandios, die Band mitreißend und die Gesangs- und Tanzeinlagen von hohem Niveau gekennzeichnet.

Dorothea "Coco" Fletcher, die stimmlich durchaus mit dem Original mithalten kann, sieht Tina Turner mit entsprechendem Outfit und Perücke natürlich ähnlich. Doch sie schlüpft bei anderen Anlässen auch gerne in die Rolle von Whitney Houston und mit der anderen Perücke meint man dann in ihr eine Reinkarnation der verstorbenen Königin der Soul-Balladen zu erleben. "Coco" Fletcher ist einfach eine grandiose, sehr wandelbare Sängerin. Dies stellte sie auf beeindruckende Weise auch in Singen unter Beweis.

Der Künstler mit der größten Ausstrahlung und Boss auf der Bühne war allerdings der Gitarrist und Sänger Jordan John. Er dirigierte die Band, gab die Einsätze für die Sänger und hatte auch das Publikum in der bis auf den letzten Platz besetzten Stadthalle bestens im Griff. Einer der Höhepunkte des Konzerts war sicherlich die Uptempo-Version des klassischen Al-Green-Soul-Hits "Take me to the River", bei dem John als Sänger und virtuoser Gitarrist glänzte.

Auch die anderen Mitglieder der Band "The Lincolns", die aus Toronto, Kanada, stammen, sind illustre Musiker, die schon auf vielen Bühnen der Welt musiziert haben. Beeindruckend war auch Koffi Missah, der als eine Art Erzähler durch den Abend führte und selbst mit seinem kristallklaren Tenor einige alte Soul-Hits sang. Das Ensemble wurde vom Singener Publikum mit tosendem Applaus bedacht und erst nach mehreren Zugaben von der Bühne gelassen.