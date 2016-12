Singen Silvester-Feuerwerk: Der Trend geht zur Batterie

Böller, Raketen und Lichtspektakel zu Silvester bleiben weiter heiß begehrt. Dabei wird die Batterie immer beliebter. Bei guter Wetterprognose kaufen die Kunden mehr. Polizei warnt vor Sorglosigkeit und illegalen Böllern.

Am Sonntag ab null Uhr werden wieder überall Feuerwerkskörper in den Himmel steigen und Böller die Umgebung erschüttern. Wer an dem alljährlichen Spektakel teilnehmen will, kann sich zurzeit mit der nötigen Pyrotechnik ausrüsten. Überall in den Läden sind jetzt Raketen und Fontänen zu finden, die auf zahlungs- und zündungswillige Kunden warten. Dabei setzt sich erwartungsgemäß eine Entwicklung der letzten Jahre weiter fort. Feuerwerksbatterien werden sich wohl weiter wachsender Beliebtheit erfreuen. "Die Entwicklung geht hin zu immer mehr Batterien", bestätigt René Fischer, der das Sortiment im Baumarkt Obi im Blick hat. "Da gibt es viele verschiedene, oft mit 100 bis 200 Schuss, die ganze Silhouetten und ganz unterschiedliche Sachen machen".

Daraus ergibt sich seiner Erfahrung nach für die Kunden ein klarer Vorteil. Mit einem solchen Feuerwerk kann auch der Kunde, der sonst kaum mehr als ihr Streichholz verbrennen sieht, den Kauf bewundern. "Das ist ein ganz anderes Erlebnis, die Batterie anzuzünden und dann sein Feuerwerk bestaunen zu können", berichtet er. Wie sehr sich die Menschen mit Feuerwerk aller Ausführungen ausrüsten, hängt vor allem von dem Himmel ab, in den es geschossen werden soll. "Der Verkauf hängt sehr stark von der Witterung ab. Wenn gutes Wetter angesagt ist, kaufen die Kunden spürbar mehr ein", sagt Fischer. So oder so sind die Produkte aber begehrt. "Sobald wir alles aufgebaut haben, sind auch Kunden da. Die kommen dann konstant bis Silvester", davon geht er auch in diesem Jahr wieder aus.

Frei verkäufliches Feuerwerk hat klar definierte Grenzen, manche besonders lauten Knaller finden sich in keinem Regal. Trotz Grenznähe ist der Handel mit nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern in der Region kein großes Problem für die Behörden. "Wir hatten in diesem Jahr noch keine größeren Verstöße", weiß Mark Eferl vom Hauptzollamt Singen. So groß wie in anderen Grenzregionen Deutschlands war das Problem noch nie, aber Gesetzesübertretungen kamen durchaus vor. "Es gab immer wieder einmal Verstöße. Dabei handelte es sich um Einfuhren aus der Schweiz, die nicht die nötigen Kennzeichnungen hatten", erzählt er. In Deutschland sind nur Feuerwerkskörper mit einer CE- oder BAM-Kennzeichnung erlaubt. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, ist die Einfuhr strafbar und hat, wird der Besitzer damit erwischt, ein Verfahren zur Folge. Es drohen hohe Geldstrafen. Außerdem warnt der Zoll vor einer Gefahr bei der Zündung der illegalen Produkte.

In der Silvesternacht sind die Böller eine Herausforderung für die Polizei. "Das bedeutet, dass die Polizei rund um die Uhr im Einsatz ist", erklärt Markus Sauter, Sprecher der Polizei in Konstanz. "Wir sind personell natürlich stärker aufgestellt." Dann müssen die Polizisten einen ordnungsgemäßen Umgang mit der Pyrotechnik durchsetzen. "Es muss darauf geachtet werden, dass das Feuerwerk nicht fahrlässig abgeschossen wird oder ob illegale Feuerwerkskörper verwendet werden."

Die Polizei rät zu sorgfältigem Umgang mit Raketen und Co. So sollten beschädigte oder bereits fehlgezündete Feuerwerkskörper nicht mehr gezündet werden. Außerdem sollte ein Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden gehalten werden. Wichtig ist auch ein stabiler Abschuss, der zum Beispiel durch eingebaute Klappfüße oder eine schwere Flasche als Abschussrampe gewährleistet werden kann. Selbstverständlich sollte auch auf eine hindernisfreie Flugbahn geachtet werden. Auch legale Böller sind nur in einem gewissen Zeitfenster erlaubt. Gezündet werden darf nur am 31. Dezember und 1. Januar. Danach müssen Feuerwerksfreunde wieder aufs nächste Silvester warten.

Die Prüfer

Sie sind die Sicherheitsbeauftragten für Knallkörper und Raketen: In Deutschland dürfen nur solche pyrotechnischen Gegenstände verkauft werden, die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zugelassen beziehungsweise geprüft worden sind. Die BAM ist eine sogenannte Bundesoberbehörde, ihren Sitz hat sie im Berliner Stadtteil Lichterfelde. Und eine der bekanntesten Aufgaben der BAM ist eben die Überprüfung von pyrotechnischen Erzeugnissen wie Feuerwerkskörpern.