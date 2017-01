Singen Sieben Fanfarenzüge beeindrucken bei ihrem Freundschaftstreffen

Sieben Fanfarenzüge kommen zum Freundschaftstreffen des Turnvereins Friedingen. Und sorgen bei ihren Auftritten für mächtig viel Dampf.

Friedingen – Beim Freundschaftstreffen der Fanfarenzüge, die auf Einladung des Turnvereins Friedingen 1905 zustande kam, zeigten sieben Formationen aus der Region, dass sie für die heiße Phase der fünften Jahreszeit musikalisch gut gerüstet sind. Bei ihren Auftritten in der Schloßberghalle in Friedingen stellten sie eindrücklich unter Beweis, dass sie fleißig geübt hatten. Doch sei man, wie Markus Prill vom Fanfarenzug Gottmadingen ausdrücklich betonte, nicht nur auf die fünfte Jahreszeit fixiert, sondern habe das ganze Jahr über Auftritte.

Die Gottmadinger, die im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern werden, spielen ausschließlich auf Naturinstrumenten, das heißt auf Fanfaren ohne Ventilen. Diese klassischen Blasinstrumente gehören dem Verein und werden von einer Musikergeneration zur nächsten weitergegeben. Auch der Fanfarenzug Allensbach nutzt diese klassischen Fanfaren, die nur aus Mundstück, Rohr und dem Schalltrichter bestehen. Mit dem Dreispitz auf dem Kopf und in Schoßröcken gekleidet, spielen sie unter der Leitung von Uwe Maischewski Musik aus der Zeit Friedrichs des Großen. Ihr jüngster Fanfarenbläser ist Julian: Er ist neun Jahre alt.

Vesonders schöne Kostüme trugen die Musiker des Fanfarenzuges Burg-Hohen-Friedingen Radolfzell, wobei der Blickfang die hellen Leder-Stulpenstiefel waren. Bei ihnen gibt eine junge Dame, Melanie Kindrat, den Takt vor, die in Friedingen ihre gelungene Premiere gab. Der mit Abstand jüngste Tambourmajor ist der 17-jährige Robin Lotzer, der mit sehr viel Schwung und Schmiss den Fanfarenzug Blau-Weiß Singen dirigierte und auch selbst als Trompeter brillierte. Einen nachdrücklichen Eindruck hinterließ der Fanfarenzug Rielasingen-Arlen unter der Leitung von Andreas Herzog, der mit seinen sehr präzis spielenden Landsknechts- und Marschtrommlern und den mehr als zwanzig Fanfarenbläsern für ordentlichen Dampf sorgte.

Für einen gelungenen Auftakt sorgten die Fanfarenzüge aus Möggingen. Auch bei ihnen gibt mit Heidi Rehm seit Neuestem eine junge Dame den Takt vor. Die Musiker des Fanfarenzugs Münchhöf unter der Leitung ihres Dirigenten Marc Schimpeler fielen in Bezug auf die Kostüme aus der Reihe, denn sie traten als Blues Brothers and Sisters auf und legten mit ihrem schwarzen Sonnenbrillen den coolsten Auftritt hin.

Der Vorsitzende des gastgebenden Vereins TV Friedingen 1905, Klaus Niederberger, führte locker und souverän durch den Abend. Ideengeber und Initator des Freundschaftstreffens war der Tambourmajor des Fanfarenzugs Friedingen, Joachim Förderer, der zusammen mit seinen Musikern den Abend vorbereitet hatte. Schade war nur, dass während des Freundschaftstreffens einige Tische leer geblieben sind.

Die Historie

Die Zeiten sind glücklicherweise längst vorbei, als die Tambourmajore die Armeen in den Jahrhunderten zwischen Hochmittelalter und dem frühen 19. Jahrhundert auf das Schlachtfeld führten. Heutzutage sind Fanfarenzüge in rein friedlicher Mission unterwegs, doch die militärische Tradition ist nach wie vor unübersehbar und auch unüberhörbar, wenn die Trommeln wirbeln und die Fanfaren schmettern. Auch die aufwendigen Kostüme, die sich an alte Landsknechts- und Militäruniformen anlehnen, verweisen auf diese längst vergangenen Zeiten. (ev)