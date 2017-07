Singen Sie haben das Abi geschafft: 131 Absolventen verlassen das Friedrich-Wöhler-Gymnasium

Pauline Ehret hält bei der Abschlussfeier eine bewegende Scheffelpreis-Rede. Zwei Abiturienten erreichen den Traumdurchschnitt 1,0.

Mit dem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife wurden jetzt 131 Schüler des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums Singen (FWG) entlassen. Florin Schwald war mit dem dem Traumdurchschnitt von 1,0 Jahrgangsbester und lag mit 825 Punkten nur einen Punkt vor Annabel Jakob, die ebenfalls 1,0 geschafft hat.

"Die Scheffelpreis-Rede ist also der Preis für gute Deutschnoten. Wohlwissend, dass auch andere ihn verdient gehabt hätten", begann Pauline Ehret, mit einem Durchschnitt von 1,1 die Drittbeste des Jahrgangs, ihre Abirede. "Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir" – dieses gern umgekehrte Zitat von Seneca habe dieser eigentlich als Kritik an den Philosophenschulen seiner Zeit folgendermaßen gesagt: "Non vitae, sed scholae discimus" ("Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir"). So oder so bleibe es spannend, welches Rüstzeug nun für später gebraucht werde. Das Abitur sei zwar der höchste erreichbare Bildungsabschluss, ob er einen zum Studium befähige, sei jedoch auch vom jeweiligen Bundesland und der Bildungspolitik abhängig, so Pauline Ehret. Joseph Victor von Scheffel fordere auch dazu auf, dass man sich die Welt weiter bauen solle. Dazu gehöre es, "Fremden mit Empathie zu begegnen und über den Tellerrand schauen". "Wir haben hier soziale Kompetenzen gelernt und ich wünsche mir, dass wir diese nun ins weitere Leben einbringen", sagte Pauline Ehret. "Verliert nicht den Glauben an Euch selbst!" appellierte sie in ihrer bewegenden Rede zum Schluss an die Mitschüler.

Die langjährige Vorsitzende des Fördervereins, Regina Link, verglich die Schüler mit den Stämmen von Bäumen, die vor acht Jahren am Friedrich-Wöhler-Gymnasium eingepflanzt wurden und nun ihre Schulbildung fertig haben. "Die Ausbildung hat ihren Abschluss aber noch nicht gefunden. Ich wünsche Ihnen, dass noch viele Jahresringe dazu kommen", so Regina Link. 61 Schüler wurden von der Vorsitzenden des Fördervereins für ihr besonderes Engagement in verschiedenen Bereichen mit Preisen des Fördervereins ausgezeichnet.

Schulleiterin Sabine Beck wählte für ihre Rede an die Abiturienten als Hintergrund ein Bild von der Pausenhalle. "Hier habt ihr sehr viel Zeit verbracht und gelernt." Die Elternbeiratsvorsitzende Caroline Nellessen gratulierte den Absolventen zum neuen Lebensabschnitt, der einen "Strauß voller Möglichkeiten" biete. Als Vertreterin der Stadt gratulierte Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Kley und gestattete sich mit ein paar lustigen Anekdoten einen Rückblick in die Zeit, als ihre Kinder Abitur gemacht haben.

Der Mittel- und Oberstufenchor des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums unter Leitung von Monika Blaser-Eppler sowie das Concerto Wöhler unter Leitung von Florian Götzeler untermalten die Abschluss-Feier in der Pausenhalle der Schule.

Die diesjährigen Preisträger

Deutsch: Pauline Ehret (Scheffelpreis, Durchschnitt 1,1), Florin Schwald (1,0), Carolin Lemke (1,4), Philip Jurina (1,3), Patrick Raif (1,2); Literatur und Theater: Sofie Salewski; Englisch: Mara Edelmann, Florin Schwald, Annabel Jacob (1,0), Leonie Schemel, Hannah Wenger, Daniel Baracotti, Carolin Lemke; Französisch: Nadja Linkert (1,3), Alexandra Waldschütz; Italienisch: Evelyn Sutoris (1,4, Dante-Preis), Florin Schwald; Wirtschaft: Sebastian Boosz; Geschichte: Anabel Jacob (Schnabel-Medaille), Anna Edmaier (Hegau-Geschichtsverein); Gemeinschaftskunde: Pauline Ehret, Florin Schwald, Cristos Danassis; Erdkunde: Jannis Ruh, Vanessa Rathke; Biologie: Alina Bayer (Karl-von-Frisch-Preis), Patrick Hartmann, Dominik Weiss, Gabriel Fischer; Chemie: Anna Brill, Paul Vahlenkamp; Naturwissenschaft/Technik: Daniel Pollmann, Jannis Ruh; Physik: Jannis Ruh (Physikalische Gesellschaft), Cyrill Burth (1,4), Daniel Pollmann, Florian Drescher, Patrick Hartmann; Informatik: Florian Drescher, Daniel Baracotti; Mathe: Nadja Linkert (Mathematischer Verein), Annabel Jacob, Jannis Ruh, Tim Steinert, Patrick Raif; Sport: Dominik Weiss (Maul-Medaille), Julian Hohaus, Hoang Luong Minh; Musik: Mara Edelmann, Philip Jurina, Leonie Schemel; Kunst: Annabel Jacob, Samira Baumann, Anna Edmaier; Ethik: Philip Höner; Katholische Religion: Annabel Jacob, Florian Drescher, Patrick Raif; Evangelische Religion: Antje Rehling.