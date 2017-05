Die Deutschrap-Legende Sido kommt nach Singen. Sido und DJ Desue werden am 14. Juni in der Disko Top10 erwartet. Zusammen sind sie USTA Soundsystem. Hier können Sie Karten für den Abend gewinnen.

SÜDKURIER verlost 3x2 Karten für USTA Soundsystem mit Sido und DJ Desue in Singen Anmelden

Registrieren Loggen Sie sich ein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld oben rechts "Registrieren" ein kostenloses Benutzerkonto anlegen. Anmelden und teilnehmen Registrieren Sie sich kostenlos, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld links oben "Anmelden" mit Ihren Benutzerdaten anmelden. Registrieren und teilnehmen

Sido-Fans aufgepasst. Der Deutschrapper stattet Singen im Juni einen Besuch ab. Gemeinsam mit seinem DJ Desue wird Sido am Mittwoch, 14. Juni, als Special Guest in der Diskothek Top 10 erwartet. Zusammen sind die beiden USTA Soundsystem – und sie wollen ihrem Publikum an dem Abend ordentlich einheizen. Was auf dem Programm steht? Der Veranstalter verspricht eine mitreißende Mischung aus Sidos besten Tracks. Einlass ist um 22 Uhr.Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Mit ein bisschen Glück können Sie sich den Eintrittspreis allerdings sparen. Wir verlosen 3x2 Karten. Bis Dienstag, 6. Juni, 12 Uhr, können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.Laut Veranstalter Top 10 können an dem Abend auch Jugendliche unter 18 Jahren teilnehmen. Diese erhalten aber nur dann Eintritt, wenn sie ein U-18 Formular, einen so genannten Mutti-Zettel, vorlegen können.