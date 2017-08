Singen Sichelhenke lockt mit Tradition und Party-Abenden

Die Bohlinger Großveranstaltung hat viel zu bieten. Frühere landwirtschaftliche Arbeit wird aufgezeigt.

Öpfelchüechli oder lieber duftende Zwiebel-Dünne? Oder frisch geräucherte Forelle? Die Wahl fiel schwer im Angebot bäuerlicher Spezialitäten, deren Duft sich durch die historische Marktgasse der 59. Sichelhenke zog. Für die zahlreichen Besucher hieß es gestern sehen, schmecken und auch staunen – die Spezialitäten nach Großmutters Rezept sorgten für Gaumengenuss, die Vorführungen alter Handwerke beeindruckten die Zuschauer jeden Alters. Es war wie ein Besuch ins vergangene Jahrhundert. Wolfgang Klaiber trat kräftig in die Pedale, um mit seiner Nähmaschine die Rettiche in exakt gleichgroße Scheiben zu schneiden. Er weiß es genau: „Die Nähmaschine ist über 100 Jahre alt“, und wie jeder sehen konnte, tut sie es immer noch.

An den Ständen mit alten Gerätschaften sammelten sich zu den Vorführungen stets interessierte Besucher, aber manch einer unter ihnen kam speziell, um etwas zu kaufen. Wie Andreas Zimmermann, er hatte einen Holzrechen erstanden. „Die modernen Teile taugen nichts, die bleiben im Boden stecken“, ist seine Erfahrung. Für das Rechen der Wiesenhänge seien die aus Holz besser geeignet und auch länger und leichter. Beim Wagner bekäme er auch noch Holzgriffe für die Sense, die lägen besser in der Hand und es gebe sie in verschiedenen Größen. Jedes Jahr holt sich Zimmermann auch sechs Reiserbesen, um die Schulter hatte er ein Hanfseil. „Das ist besser als Plastik, die rutschen“, sagt er.

Das Trennen von Korn und Spreu mit einem Dreschflegel ist dagegen eine ganz andere Sache. Mühselig und mit ganzer Kraft mussten damals die Körner aus den Ähren geschlagen werden. „Zwei Mann schafften am Tag, 100 Kilogramm Korn zu dreschen, 100 Jahre später schafften die Dreschmaschinen mit Motor zehn Mal so viel“, erklärte Norbert Bohner den Zuschauern. Er weiß noch, dass in der Nachkriegszeit Ölfrüchte angebaut und mit dem Flegel ausgeschlagen wurden, bevor sie in die Ölmühle kamen.

Auch das Saftpressen erforderte in früherer Zeit Krafteinsatz. Werner Müller setzte in der Dorfmosterei Anno 1930 schwungvoll das Rad der Saftmühle in Bewegung, zu Brei gequetscht kamen die Schnitzel danach in die handbetriebene Presse. „Von Apfel bis zum Saft im Glas alles Handarbeit. Frischer geht es nicht“, sagte Müller nicht ohne Stolz. 300 Kilogramm Äpfel wurden zu Saft gepresst, und die seien am Abend weg. Die Nachfrage war schon am Mittag groß. Laura Tafel am Saftfass achtete darauf, dass stets Nachschub gepresst wurde. Die Vereine hatten keine Mühen gescheut und mit den Vorführungen die bäuerliche Arbeit damaligen Zeit anschaulich demonstriert. Und dabei mit vollen Einsatz angepackt. Wie auch Paul Wehrle und sein Sohn Steffen. „Wir machen aus gespaltenem Sterholz Scheitle für den Ofen“, erklärte Paul Wehrle. Für den Handwerkermarkt der Sichelhenke scheuten die Vereinsmitglieder auch Sonntagarbeit nicht. Die Sichelhenke bot auch viel musikalische Unterhaltung und Party-Abende.

Das Festfinale

Mit dem Montag, 28. August, geht die 59. Bohlinger Sichelhenke zu Ende. Zum Ausklang des viertägigen Erntedankfestes beginnt um 14.30 Uhr der Kindernachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen auf dem Rummelplatz. Zum Handwerkerhock um 16 Uhr spielt die Blaskapelle Blaska. Bei freiem Eintritt sorgt ab 20 Uhr die Gruppe Herz-Ass beim traditionellen Bierabend für Stimmung. Am Abend findet auch die große Verlosung mit Bekanntgabe der Gewinner statt. (ros)