Singen Serie von Straftaten: 43-Jähriger in Haft

Eine ganze Serie von Straftaten wird einem 43 Jahre alten Mann vorgeworfen, der am Montag in eine Vollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilen, wurde der Tatverdächtige am Dienstag, 8. August, in einem Geschäft in Engen beim Diebstahl von Lebensmitteln beobachtet. Als er von einer Mitarbeiterin angesprochen worden sei, habe er die Waren gegen eine Kundin geworfen, habe die Mitarbeiterin gegen die Arme geschlagen und sei geflüchtet. Zuvor dürfte der Mann in der Hegaustraße in Engen in einen Kellerraum eingedrungen sein und dort ein Fahrrad gestohlen haben, mit dem er anschließend nach Welschingen fuhr, um an einem Verkaufsstand Getränke zu stehlen. Nachdem der für den Stand Verantwortliche den Tatverdächtigen darauf angesprochen hatte, habe der Dieb den Mann gepackt und in die Ecke des Verkaufshäuschens gedrückt, wodurch der Mann leicht verletzt wurde. Am Vormittag des Samstag, 12. August, habe der 43-Jährige die Eingangstüren zu drei Gartenlauben in der Waldheimsiedlung aufgehebelt und Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Anschließend habe der Mann aus einer Gartenlaube in der Roseneggstraße ein Kinderfahrrad gestohlen. Am Sonntag, 13. August, drang der Mann in einen Wintergarten in der Arlener Straße in Rielasingen-Worblingen ein und flüchtete, als er vom Inhaber überrascht wurde. Wenige Stunden später drang er in der Straße Unter dem Staffel in einen Fahrradraum ein und stahl dort Kleidung. Noch am Sonntag wurde der 43-Jährige von Einsatzkräften des Polizeireviers Singen festgenommen. Bei dem Tatverdächtigen wurden Gegenstände sichergestellt, die bisher noch keinem Besitzer zugeordnet werden können. Es handelt sich dabei um ein Handy, eine elektronische Fernbedienung, zwei Schlüsselbunde mit mehreren Schlüsseln, ein einzelner Schlüssel, eine Taschenlampe, originalverpackte Blinkerleuchten, zwei Schraubenschlüssel, ein Heißluftgebläse, eine Basecap und eine Mundharmonika. Die Besitzer dieser Gegenstände werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.