Singen Serie "Hiergeblieben!": Die Suche nach einem Platz auf der Welt führte sie nach Singen

In einer Serie in bester Ferienzeit geht der SÜDKURIER der Frage nach, welche Gründe es fürs Hierbleiben gibt. Für drei Flüchtlinge verbindet sich die Stadt aber mit einer ganz anderen Hoffnung: Die jungen Männer suchen hier einen Praktikumsplatz.

Sie leben teilweise mehrere Jahre ohne Heimat, Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Nachrichten von überfüllten Schlauchbooten, ertrunkenen Menschen und kriminellen Schlepperbanden gibt es nahezu täglich. Drei junge Flüchtlinge erzählen von ihren Erlebnissen. Ihr Ziel war Europa, ihr Wunsch: hier bleiben.

Seyyed Mehdi Hasseini ist seit seinem zweiten Lebensjahr auf der Flucht. Der heute 26-Jährige wurde als Angehöriger der Volksgruppe Hazara in Afghanistan geboren. Die Hazara sind eine Minderheit, die von anderen Volksgruppen bekämpft wird. Sie haben kaum Rechte im eigenen Land. Dazu kommt die Terrormiliz Islamischer Staat und die Gewalt der Taliban. Mit zwei Jahren flieht Hasseini mit seiner Familie nach Pakistan.

In Pakistan aber ist die Lage für Hazara nicht besser. Die Familie kommt 2011 in den Iran. Im Iran sind sie "die anderen", die Afghanen, und ohne Papiere haben sie kaum Rechte. Die iranische Polizei stellt Hasseini vor die Wahl: Zurück nach Afghanistan oder nach Syrien zum Militär; falls er zurückgeht, bekommt er Papiere. Der damals 24-Jährige entscheidet sich für die Rückkehr nach Afghanistan und beschließt, nach Europa zu fliehen. Ein Jahr dauert die Flucht über die östliche Mittelmeerroute. "Ich habe kein Land", sagt Hasseini, "ich war fast mein ganzes Leben immer nur Flüchtling." Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat er noch keine Aufenthaltserlaubnis. Falls er zurück nach Afghanistan muss, sagt er, hätte er keine Chance, da man Kontakte haben müsse, um in Afghanistan eine Arbeit und eine Wohnung zu finden.

Aus Somalia ist Hassan Ibrahim Abdirisak geflohen. Teile Somalias werden von der islamistischen Bewegung Al-Shabaab kontrolliert. 2014 macht sich Abdirisak auf den Weg nach Europa. Er geht alleine, seine zwei Geschwister lässt er zurück, seine Eltern sind gestorben. Die Flucht dauert ein Jahr, Abdirisak bleibt oft länger in einem Land um zu arbeiten und Geld für die nächste Etappe zu verdienen. Mit dem Schlauchboot kommt er schließlich von Libyen nach Italien. Drei Tage dauerte die Fahrt in dem kleinen, überfüllten Boot. 50 Personen teilten sich das Boot. In Somalia hat der 31-jährige in einem Restaurant gearbeitet, hier muss er nehmen, was er kriegen kann.

Said Naeem Jafari kommt aus Afghanistan, wo er als Mechaniker gearbeitet hat. Zwei Monate dauerte seine Flucht, Mutter und Schwester musste er zurücklassen. "Manchmal sind wir 20 Stunden am Stück gelaufen, ohne Essen oder Wasser. In Griechenland musste ich eine Woche auf der Straße schlafen", erinnert sich der 27-Jährige. Er kritisiert die Unterteilung in Nationalitäten: "Er ist Iraner, er ist Afghane, er ist Syrer... Wir sind alle Menschen!"

Noch hat keiner der drei eine Aufenthaltsgenehmigung. Sie werden von der Personalvermittlung Personaltaxi in Singen betreut und absolvieren momentan den theoretischen Teil einer Ausbildung zum Lagerarbeiter. Um die Ausbildung fortsetzen zu können, benötigen sie einen Praktikumsplatz. Solveig Schlunke von Personaltaxi weiß, wie schwierig es ist, einen Arbeitgeber für die Flüchtlinge zu finden. Die meisten seien nicht bereit, sich die nötige Zeit zu nehmen. Soveig Schlunke ist sich bewusst, dass es viel Zeit beansprucht, Menschen mit einem anderen sprachlichen und kulturellen Hintergrund einzuarbeiten. Trotzdem lohne es sich, da das Engagement und die Motivation der Flüchtlinge für die Unternehmen einen hohen Mehrwert bedeuten.

Zur Serie Ihr Tipp ist gefragt! Für den Hobbygärtner beispielsweise kann das eigene Grün wichtiger sein als eine Expedition auf die Galapagos-Inseln, ein anderer nutzt bei einem guten Buch die Entschleunigung vom stressigen Beruf. Die SÜDKURIER-Redaktion freut sich über Tipps (gerne auch Fotos) und nimmt diese nach Möglichkeit in die Sommerserie "Hiergeblieben!" auf – und der heutige Beitrag zeigt, wie vielfältig die Gründe fürs Hierbleiben sein können. Wer einen Tipp hat, sendet seinen Vorschlag am besten per E-Mail (Stichwort: „Hiergeblieben!“) an: singen.redaktion@suedkurier.de



Warum sich der höhere Bedarf bei der Einarbeitung langfristig bezahlt machen kann

Solveig Schlunke arbeitet bei der Singener Personalvermittlungsagentur Personaltaxi. Sie bemüht sich um Arbeits- beziehungsweise Praktikumsplätze für Flüchtlinge. Sie sagt, dass es neben humanitären Gründen auch handfeste betriebliche Gründe für Einstellungen gibt

Warum arbeiten Sie mit den Flüchtlingen zusammen?

Sie haben uns beim persönlichen Kennenlernen vollkommen überzeugt. Sie waren motiviert und engagiert und möchten sich hier so gerne ein neues Leben aufbauen.

Welche besonderen Herausforderungen gibt es?

Der bürokratische Verwaltungsakt, Steuer ID etc. – das kennt man in den Herkunftsländern so gar nicht. Jetzt ist es schwierig Arbeitgeber zu finden, die bereit sind, einen entgeltlichen, subventionierten Praktikumsplatz zu bieten, obwohl das der günstigste Weg der Einarbeitung für drei motivierte, junge Arbeitskräfte wäre.

Was raten Sie Betrieben, die Flüchtlinge einstellen?

Sie sollten offen für diese Menschen sein und ihnen eine Chance geben.Wir empfehlen eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit, denn da haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht, besonders mit den Geschäftsstellen in unserem Landkreis.

Können Sie es nachvollziehen, wenn Betriebe keine Flüchtlinge einstellen wollen?

Wir verstehen natürlich, dass es Zeit beansprucht, Mitarbeiter mit einem anderen kulturellen und sprachlichen Hintergrund einzuarbeiten. Wir persönlich sind aber der vollen Überzeugung, dass sich diese Zeit und Arbeit lohnt. Denn man hat sehr dankbare und vielleicht langfristige Mitarbeiter, die dem Unternehmen auf lange Sicht einen hohen Mehrwert zurückgeben können.