Singen Sennhof wird Domizil für Nachwuchsförderung

Singener Feuerwehr plant nach Umbau Begegnungsstätte. Dort soll auch Arbeit der Wehr unterstützt werden

Darin sind sich die Mitglieder einig: „Der Sennhof muss seinen Charakter behalten“, bekräftigt Stefan Schüttler vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr (FW) Abteilung Singen Stadt. Anfang des Jahres hat die Stadt das Gelände und das geschichtsträchtige Gebäude an den Förderverein verpachtet. In Eigenleistung soll der Sennhof wieder zu einer Begegnungsstätte für Jugendarbeit und für die Arbeit der Feuerwehr gemacht werden. Der Garten wurde schon von Wildwuchs befreit, mit neuem Anstrich der Räume sind die Renovierungsarbeiten im Anbau abgeschlossen. In den Schlafräumen stapeln sich die Bettgestelle, was noch fehlt, sind die dazugehörigen 28 Matratzen. „Zu den Mitteln der Stadt kann der Förderverein Renovierungskosten von maximal 2000 Euro tragen“, erklärt Vorsitzender Alexander Endlich, sodass auch Sachspenden willkommen seien.

Ein Rundgang durch das Hauptgebäude zeigt, dass den Helfern noch viel Arbeit bevorsteht. Nach der letzten Sanierung in den 80er Jahren wurde das 1939 eröffnete Gebäude ursprünglich für Kinderfreizeiten genutzt. Nachdem es in den vergangenen Jahren vernachlässigt wurde, konnte 2016 die Stadt den Sennhof aus der Insolvenzmasse der GVV zurückkaufen. Als Pächter wird der Förderverein die Sanierung und Betreuung übernehmen.

„Der alte Charakter bleibt erhalten oder wird wieder hergestellt. Aber es wird moderner, wir haben Luft nach oben“, sagt Stefan Tröndle. Im Speisesaal sollen die Deckenbalken sichtbar bleiben, geplant sind Verschalungen der Wände. Ziel ist es, den Sennhof wieder nahe an seine Funktion aus den 80er Jahren zu bringen.

Er soll zu einer Förderstätte für die Jugendarbeit werden, der Förderverein wird neben eigener Nutzung die Räumlichkeiten auch vermieten. Ziel ist es, im Frühjahr 2018 mit der Sanierung und Renovierung fertig zu sein. Für finanzielle Unterstützung, aber auch für Material für die Inneneinrichtung (Betten, Matratzen, Stühle) ist der Förderverein dankbar.