Singen Selbstironisches beim Ordensabend

Junge Narren halten dem Geschehen beim Ordensabend der Singener Poppele-Zunft zur allgemeinden Erheiterung einen Spiegel vor.

So ein Abend der Auszeichnungen für geleistete Dienste kann lang sein – für den aktuellen Ordensabend der Singener Poppele-Zunft galt das glücklicherweise nicht. In gut zwei Stunden wurden nicht nur Orden an verdiente Zunftmitglieder und die befreundeter Narrenvereine überreicht, sondern auch ein erfrischend spritziges Programm auf der noch kaum getesteten Bühnenkonstruktion der Scheffelhallen-Empore geboten.

Für eine gelungene Fasnacht braucht es viele helfende Hände. Sei es bei Thekendiensten, Pferdebegleitung, am Stand auf dem närrischen Jahrmarkt, beim Schulenschließen, bei der Organisation und vielem mehr. "Für ihre Verdienste um die Singener Fasnet", so hieß es in der Einladung, wurden Zünftler geehrt, die erst seit Kurzem im Häs stecken und solche, die schon jahrzehntelang "Hoorig" schreien und in der Fasnet mitmischen. Doch Zunftmeister Stephan Glunk und Zeremonienmeister Ingo Arnold ehrten nicht nur Poppele-Mitglieder wie Rudi Endres von den Hoorigen Bären, der mit dem Poppele-Orden in Gold die höchste Auszeichnung erhielt, sondern auch Mitglieder befreundeter Narrenvereine. Glunk dankte für die gute Zusammenarbeit und das freundschaftliche Miteinander. Während Ingo Arnold mit ruhiger Hand Orden für Orden an die Häser der Geehrten heftete, sorgten insbesondere die jungen Narren mit kleinen Einlagen, in denen sie den Ordensbrauch mit einem Augenzwinkern besangen, für gelöste Stimmung. Flavia und Simon Götz sangen "Wir heben ab, wir brauchen keine Orden", während Clara und Claudius Paul sowie Benjamin Seidel mit von ihren "Opfern" für den ersehnten Orden trällerten. Spätestens aber beim "Biomüll-Song" von Ralf Fehrenbach, der damit eine häusliche Szene aus Glunkschem Haus Revue passieren ließ, sangen alle mit.

Zu guter Letzt wurden der ehemalige Zeremonienmeister Uwe Grundmüller und Schriftführerin Ingrid Knobelspieß in den Ehrenrat verabschiedet und durften als Dank eine Bären-Schemme mit nach Hause nehmen.