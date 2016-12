Singen Selbst an Weihnachten allzeit bereit: Wie Einsatzkräfte in Singen sich auf die Festtage einrichten

Selbst an Weihnachten allzeit bereit: Wie Einsatzkräfte in Singen sich auf die Festtage einrichten

Im Ernstfall haben Feuerwehrleute nur ein kurzes Weihnachtsfest. Einsätze gibt es dieser Tage häufig, denn Adventskränze und Festtagsbeleuchtung bergen erhöhtes Gefahrenpotenzial. Der Feuerwehrkommandant gibt Tipps für eine feuersichere Feier. Auch die Polizei hat sich auf die Feiertage eingestellt.

Nerviger die Melder nie piepsen, als in der Weihnachtszeit? Für Feuerwehr-Mitglieder, die an den Festtagen in Bereitschaft sind, könnte man so den Text eines bekannten Weihnachtslieds (Süßer die Glocken nie klingen) umdichten. Denn wenn die Familie gerade bei der Bescherung zusammensitzt, ist durchaus mal der Ruf zum Einsatz möglich. Darauf ist auch der Singener Kommandant Andreas Egger eingestellt. Der Plan für die Bereitschaft kennt keine Feiertage oder Wochenenden. Das gilt auch bei der Polizei, im Krankenhaus und in Pflegeheimen.

In der Adventszeit und an Weihnachten stehen in Wohnungen und Häusern mit den Adventskränzen, Kerzendekorationen und Weihnachtsbäumen mehr brennbare Dinge als sonst unter dem Jahr. Wenn dann der Abstand zwischen Kerzenflammen und Tannenzweigen oder Tischdecke schwindet, wird es nicht nur im übertragenen Sinn brenzlig. Und wie bringen die die Feuerwehrleute mögliche Einsätze und das Privatleben unter einen Hut? So wie immer, lautet die Antwort von Andreas Egger. Alles läuft gewohnt nach Dienstplan und es gibt eine Dreifachalarmierung im Fall der Fälle. Das bedeutet, dass drei Mal so viele Einsatzkräfte alarmiert werden, als vor Ort nötig sind. Denn da nicht alle können werden, treffen so trotzdem genügend Feuerwehrleute zu den Löscharbeiten ein. "Das ist gängige Praxis", erklärt Egger. "Wer kommen kann, der kommt."

Da die Bereitschaftsschichten der Feuerwehr immer eine Woche dauern, und der zweite Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr in einen solchen Zeitraum fallen, sind Einsatzkräfte an beiden Festen gefragt. Und oft auch in den Tagen dazwischen, wenn überall der Feuerwerksverkauf beginnt.

"Kaufen Sie den Weihnachtsbaum erst kurz vor dem Fest und achten Sie darauf, dass er nicht nadelt. Bewahren Sie ihn bis zu den Festtagen möglichst im Freien auf", heißt es auf einem Feuerwehr-Flugblatt mit Tipps zur Sicherheit an Weihnachten. Auch die Johanniter informieren: "Wenn im Lauf der Zeit die Adventskränze und Christbäume immer trockener werden, steigt die Brandgefahr. Hier gilt: Niemals Kerzen unbeaufsichtigt brennen lassen." Genug Sicherheitsabstand von Kerzen zu leicht brennbaren Materialien ist wichtig. Eltern sollten auf ihre Kinder achten und Streichhölzer und Feuerzeuge an einem sicheren Platz aufbewahren, den Kinder nicht erreichen können. "Kinder sollten nur unter Anleitung von Erwachsenen mit Streichholz und Feuerzeug umgehen", so die Feuerwehr. Und auch wichtig: "Stellen Sie für den Fall eines Falles Löschmittel griffbereit. Es genügt auch ein Eimer Wasser." Gefahren durch das Festessen: Heiße Plätzchenbleche, Warmhalteplatten oder Fondue-Sets nennen die Johanniter als Beispiele für Gefahren beim Festessen an Weihnachten und Silvester. Bei den Gegenständen und Geräten, die meist nur in dieser Jahreszeit zum Einsatz kommen, ist Vorsicht angebracht, damit es keine Verbrennungen gibt oder etwas in Brand gerät.

Heiße Plätzchenbleche, Warmhalteplatten oder Fondue-Sets nennen die Johanniter als Beispiele für Gefahren beim Festessen an Weihnachten und Silvester. Bei den Gegenständen und Geräten, die meist nur in dieser Jahreszeit zum Einsatz kommen, ist Vorsicht angebracht, damit es keine Verbrennungen gibt oder etwas in Brand gerät. Erste Hilfe bei Brandverletzungen: Bei Verbrennungen im Gesicht, an den Händen, Gelenken oder den Genitalien ist es wichtig, sofort unter der Nummer 112 den Rettungsdienst zu rufen, so die Johanniter. Wichtig sei, dass die Brandwunden steril abgedeckt werden, damit es nicht zu Entzündungen komme. Entsprechende Verbandsmittel sind in jedem Auto-Verbandskasten. Kleinflächige Verbrennungen könnten zur Schmerzlinderung kurz gekühlt werden, aber nicht mit eiskaltem Wasser. Bei großflächigen Verbrennungen und Gesichtsverbrennungen kann es zu Atem- und Kreislaufstörungen kommen. "Deshalb sollten Ersthelfer unbedingt Atmung und Kreislauf der verletzten Person beobachten, bis der Rettungsdienst eintrifft."

Die Einsatzzahlen an den Festtagen waren in den vergangenen Jahren immer komplett unterschiedlich. Deshalb kann Egger keine Prognose abgeben, wie es dieses Jahr an Weihnachten aussehen könnte. Aber er erzählt, dass das zurückliegende Jahr 2016 insgesamt ein extremes Einsatzjahr war. "Es ballt sich immer unterschiedlich. Mal passiert mehr, mal weniger", fasst er das Jahr, aber auch die vergangenen Weihnachtsfeste zusammen. Der Blick in den Landkreis zeigt, dass brennende Adventskränze in Gottmadingen und Konstanz schon in der vergangenen Woche die Feuerwehren auf den Plan gerufen haben. In Gottmadingen entstand in einem Haus mit 30 000 Euro sogar ein sehr hoher Schaden.

Silvester sei mit den Raketen aber auf jeden Fall riskanter als Weihnachten, sagt Egger. An den Festtagen mit beleuchteten Tannen und vielen Kerzen gebe es auch den Vorteil und Unterschied, dass in Wohnräumen Rauchmelder hängen, die im Ernstfall auf eine Gefahr aufmerksam machen. Zu den Tipps, die unter anderem der Landesfeuerwehrverband herausgegeben hat und die Singener Feuerwehr weitergibt, gehört auch dieser: Immer etwas zum Löschen bereitstellen. Wenn kleinere Kinder im Haushalt sind, sei es außerdem wichtig, keine Feuerzeuge und Streichhölzer unbeaufsichtigt herumliegen zu lassen und Kinder diese, wenn überhaupt, nur unter Aufsicht benutzen zu lassen.

Falls jemand noch Weihnachtsbäume mit echten Kerzen aufstellt, sollte der Baum nicht zu nahe an brennbaren Vorhängen stehen. Beim Anzünden der Kerzen ist die Reihenfolge von oben nach unten wichtig und beim Auspusten von unten nach oben. So kann die Kleidung nicht mit brennenden Kerzen in Kontakt kommen. Weitere Sicherheitstipps gibt es im untenstehenden Text.

Alle Polizeireviere, also nicht nur Singen, "sind über die Weihnachtsfeiertage lage angepasst rund um die Uhr mit entsprechendem Personal besetzt", erklärt Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. "Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wird die Polizei an den Feiertagen auch bei kirchlichen Veranstaltungen sichtbare Präsenz zeigen."

Feuerwehr und andere Kräfte sind unter der zentralen Notrufnummer 112 erreichbar